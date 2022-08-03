СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані для обстрілів аеродромів Дніпропетровщини (відео)

Зрадником є працівник однієї з приватних охоронних фірм Дніпра

Відомості зловмисник передавав представнику російських спецслужб через закриті канали зв’язку

СБУ затримала російського агента, який збирав дані для коригування ракетних ударів по аеродромах Дніпропетровської області. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Агент ФСБ приховано збирав розвіддані щодо функціонування аеродромів та об’єктів Придніпровської залізниці на території регіону. Також його цікавила інформація щодо місць дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і тероборони.

За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості зловмисник передавав представнику російських спецслужб через закриті канали зв’язку. У своїх «доповідях» він детально описував кожен об’єкт із прилеглою територією, вказував його координати з фото- і відеофіксацію.

Окупанти використовували цю інформацію для планування диверсій і масованих артилерійських обстрілів по критичній інфраструктурі.

За даними слідства, зрадником є працівник однієї з приватних охоронних фірм Дніпра. У поле зору російських спецслужб він потрапив через свої радикальні прокремлівські погляди, які намагався нав’язати землякам. Після початку повномасштабної агресії РФ він був завербований кадровим співробітником ФСБ.

«Пропозицію» щодо співпраці з окупантами чоловік отримав через месенджер власного телефону.

Під час обшуків правоохоронці виявили у затриманого засоби зв’язку із доказами злочинних дій.

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, напередодні СБУ затримала коригувальника артобстрілів Миколаєва (фото).