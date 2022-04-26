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    Події в Україні

    Українські сили збили ворожу ракету на Дніпропетровщині (відео)

    Ніхто не постраждав внаслідок падіння ракети - Українські сили збили ворожу ракету на Дніпропетровщині (відео)
    Ніхто не постраждав внаслідок падіння ракети
    фото скріншот відео

    Уламки ракети впали в полі

    На Дніпропетровщині українські військові збили ворожу ракету. Її уламками впали в полі, про постраждалих не повідомляється. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    «Наші збили ворожу ракету ПЗРК «Ігла». Уламки впали у полі. Ніхто не постраждав», – написав Резніченко.

    Як повідомлялося, 23 квітня близько 17 години російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині.

    Нагадаємо, російські загарбники 26 квітня завдали ракетного удару по Одеській області. Через атаку росіян пошкоджено міст через Дністровський лиман.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина ракета окупація #stoprussia
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    Українські сили збили ворожу ракету на Дніпропетровщині (відео)