Наші захисники збили на Дніпропетровщині ворожий безпілотник

На Дніпропетровщині 1 травня Збройні сили збили російський безпілотник, який займався розвідкою. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За словами посадовця, це сталося близько 11 ранку.

«Дніпропетровщина. 1 травня. 11.00. Гарний початок дня. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник», – написав Резніченко.

Відомо, що за час повномасштабної війни українські захисники знищили вже 245 безпілотників тактичного значення. Лише за 30 квітня ЗСУ ліквідували 13 БПЛА російської армії.

Нагадаємо, днями українські військові у Луганській області дезорієнтували та збили зі стрілецької зброї російський високоточний ударний безпілотний апарат «Куб-БЛА».