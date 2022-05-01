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    Наші захисники збили на Дніпропетровщині ворожий безпілотник

    За час повномасштабної війни українські захисники знищили вже 245 безпілотників тактичного значення - Наші захисники збили на Дніпропетровщині ворожий безпілотник
    За час повномасштабної війни українські захисники знищили вже 245 безпілотників тактичного значення
    Ілюстраційне фото

    ЗСУ збили безпілотник російських військових близько 11 ранку

    На Дніпропетровщині 1 травня Збройні сили збили російський безпілотник, який займався розвідкою. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

    За словами посадовця, це сталося близько 11 ранку.

    «Дніпропетровщина. 1 травня. 11.00. Гарний початок дня. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник», – написав Резніченко.

    Відомо, що за час повномасштабної війни українські захисники знищили вже 245 безпілотників тактичного значення. Лише за 30 квітня ЗСУ ліквідували 13 БПЛА російської армії.

    Нагадаємо, днями українські військові у Луганській області дезорієнтували та збили зі стрілецької зброї російський високоточний ударний безпілотний апарат «Куб-БЛА».

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна Дніпропетровщина Валентин Резніченко безпілотник окупація #stoprussia
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    Наші захисники збили на Дніпропетровщині ворожий безпілотник