Рауль Кастро зустрівся із міністром зовнішніх справ КНДР

Спостерігачі сподіваються, що в умовах кризи у відносинах з США кубинській владі вдасться переконати Пхеньян відмовитися від ядерної програми

Голова Держради Куби Рауль Кастро в п'ятницю, 24 листопада, зустрівся в Гавані з главою МЗС КНДР Лі Ен Хо. Переговори пройшли напередодні річниці смерті кубинського революціонера Фіделя Кастро. «Сторони звернули увагу на дружні відносини, що зв'язують обидві країни, і обговорили міжнародні теми, що представляють взаємний інтерес», -



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Спостерігачі сподіваються, що в умовах кризи у відносинах з США кубинській владі вдасться переконати Пхеньян відмовитися від ядерної програми

Голова Держради Куби Рауль Кастро в п'ятницю, 24 листопада, зустрівся в Гавані з главою МЗС КНДР Лі Ен Хо. Переговори пройшли напередодні річниці смерті кубинського революціонера Фіделя Кастро.

«Сторони звернули увагу на дружні відносини, що зв'язують обидві країни, і обговорили міжнародні теми, що представляють взаємний інтерес», - передало державне телебачення Куби.

Дипвідносини між Гаваною і Пхеньяном були встановлені в 1960 році. Спостерігачі сподіваються, що в умовах кризи у відносинах з США кубинській владі вдасться вплинути на північнокорейське керівництво і переконати КНДР відмовитися від розвитку її ядерної програми.

Раніше на цьому тижні Лі Ен Хо зустрівся з главою кубинського МЗС Бруно Родрігесом Паррілья, який заявив про прихильність «миру і стабільності на Корейському півострові».

«Довгострокове політичне рішення може бути знайдено тільки шляхом діалогу і переговорів», - підкреслив кубинський міністр.

Джерело: Deutsche Welle