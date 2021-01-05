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    Зеленський очолив рейтинг довіри серед політиків. На другому місці «майже президент» – соцопитування

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    Опитування проводилося 2-4 січня - Зеленський очолив рейтинг довіри серед політиків. На другому місці «майже президент» – соцопитування
    Опитування проводилося 2-4 січня
    Скріншот з фото Reuters

    Президенту довіряють 41% респондентів, а голові Верховної Ради – 29% опитаних

    Рейтинг довіри серед національних політиків очолив президент Володимир Зеленський, якому довіряють 41% респондентів і не довіряють – 54%. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

    Згідно з інформацією, на другому місці за рівнем довіри перебуває голова Верховної Ради Дмитро Разумков, якому довіряють 29% опитаних, 37% – не довіряють (29% – його не знають).

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    Співголові ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють – 27%, не довіряють – 55%, ще 12% його не знають.

    Лідеру «Батьківщини» Юлії Тимошенко довіряють – 26%, не довіряють – 69%.

    Лідеру «Європейської солідарності» Петру Порошенку – 23% і 73% відповідно.

    Прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 14%, більше чверті не знають його і більше половини – йому не довіряють.

    Опитування проводилося 2-4 січня 2021 р.

    Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%

    Нагадаємо, наприкінці листопада «майже президент» Дмитро Разумков також за показником довіри наздоганяв Зеленського.

    Як повідомлялося на початку грудня 2020 року, найвищий рейтинг довіри у Зеленського, за ним йдуть несподівані суперники.

    Теги: соцопитування рейтинг Володимир Зеленський президент Дмитро Разумков населення
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