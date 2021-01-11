Скандал у потязі. Пасажири «Укрзалізниці» їздять без масок, бо «коронавірусу немає»

За словами провідника, його робота ─ тільки міряти температуру

У вагоні лише близько 20% людей в масках

У поїзді №746 «Інтерсіті» більшість пасажирів їхали до Києва з різдвяних свят без масок, бо «коронавірусу не існує». Про це розповіла пасажирка Наталія Бойко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, вона була в шоці від побаченого.

«У мене шок. У вагоні не більше 20% людей в масках, вагон повністю заповнений. Займаю місце, роблю зауваження оточуючим, підходить працівник, перевіряє квитки «ніс стирчить над маскою», простягає до мене електронний термометр, вступаю в довгий діалог стосовно заходів, які він вживає», ─ описала ситуацію Наталя.

Пасажирка запитала у провідника, чому в поїзді ніхто не дотримується карантину і не дбає про заходи обережності, на що провідник їй відповів, що його робота ─ тільки міряти температуру.

«Більше я нічого не зобов'язаний, не буду нікого просити, який у цьому сенс», ─ сказав провідник.

Інші пасажири виявилися взагалі «ковід-дисидентами», бо, за їхніми словами, вірусу не існує і вони вільні люди.

«Мій сусід вирішив не їхати в умовах ненависті і маску одягнув одразу. Це єдине досягнення поїздки», ─ наголосила пасажирка і закликала «Укрзалізницю» відреагувати на порушення маскового режиму у потязі.

Нагадаємо. за минулу добу 10 січня в Україні виявлено 4 288 нових хворих на коронавірус. Померло від ускладнень хвороби 68 пацієнтів. Одужало минулої доби 4 819 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 119 314 осіб, одужало – 796 417 осіб, летальних випадків – 19 835, проведено ПЛР-тестувань – 5 781 951.