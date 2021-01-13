Штраф за відсутність маски: відзавтра почнуть карати бізнес

За відсутність маски у клієнта власник закладу може сплатити штраф до 5100 грн

Закон про внесення змін до законодавства щодо запобігання поширенню коронавірусу, яким передбачається штраф для бізнесу за неналежне запобігання хворобі, офіційно опубліковано в парламентській газеті «Голос України».



Отже, він набуде чинності у четвер, 14 січня.

Проєктом закону передбачено внесення змін до законодавства, згідно з якими юридична особа, фізична особа – підприємець сплачуватимуть штраф за допуск особи у громадське місце без маски, а також за відсутність попередження про необхідність одягнути засіб захисту, або ж за відсутність реагування на перебування людей без маски у приміщенні. Штраф передбачено у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (при неоподатковуваному мінімумі доходів громадян у 17 грн - від 3400 до 5100 грн).



Передбачено також відповідні штрафи у період дії карантину за неносіння маски працівниками суб’єктів господарювання або безпосередньо фізичною особою – підприємцем.



Додамо, що закон набуває чинності з наступного дня за днем його опублікування.

Восени 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який вводить штрафи за відмову носити медичну маску або респіратор в громадських місцях. Суми штрафів становитимуть від 170 до 250 грн.

Міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що оскаржити штраф за неносіння засобів індивідуального захисту в громадських місцях, буде дорожче, ніж оплатити його.