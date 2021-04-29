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    Разумков розповів, чи є підстави для розпуску парламенту

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    У Верховній Раді 9-го скликання жодного разу не було такого, щоб вона не зібралася на пленарні засідання - Разумков розповів, чи є підстави для розпуску парламенту
    У Верховній Раді 9-го скликання жодного разу не було такого, щоб вона не зібралася на пленарні засідання
    Фото РБК-Україна

    Голова Ради наголосив, що необхідно діяти згідно з Конституцією

    Голова українського парламенту Дмитро Разумков не бачить юридичних підстав для розпуску Верховної Ради. Пре це Разумков повідомив на брифінгу в четвер, пише «Інтерфакс-Україна».

    «Якщо чесно, я не бачу ... підстав», – зазначив Разумков відповідаючи на запитання, чи може президент розпустити Верховну Раду, оскільки під час локдауну законодавчий орган не збирався протягом 30 днів у залі засідань.

    Він підкреслив, що необхідно діяти згідно з Конституцією. «Треба виходити з того, як це написано в Конституції і як це трактує Конституційний Суд ... У 2004 році було рішення Конституційного Суду, в якому чітко визначено, що (є підставою) якщо Верховна Рада не збирається 30 днів на заплановане засідання ... У Верховній Раді 9-го скликання жодного разу не було такого, щоб вона не зібралася на пленарні засідання», – пояснив Разумков.

    Як раніше повідомляв «Главком», перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що у Зеленського є підстави розпустити Раду.

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    Теги: Верховна Рада Конституційний суд президент Дмитро Разумков Руслан Стефанчук
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