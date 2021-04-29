Разумков розповів, чи є підстави для розпуску парламенту

У Верховній Раді 9-го скликання жодного разу не було такого, щоб вона не зібралася на пленарні засідання

Голова Ради наголосив, що необхідно діяти згідно з Конституцією

Голова українського парламенту Дмитро Разумков не бачить юридичних підстав для розпуску Верховної Ради. Пре це Разумков повідомив на брифінгу в четвер, пише «Інтерфакс-Україна».

«Якщо чесно, я не бачу ... підстав», – зазначив Разумков відповідаючи на запитання, чи може президент розпустити Верховну Раду, оскільки під час локдауну законодавчий орган не збирався протягом 30 днів у залі засідань.

Він підкреслив, що необхідно діяти згідно з Конституцією. «Треба виходити з того, як це написано в Конституції і як це трактує Конституційний Суд ... У 2004 році було рішення Конституційного Суду, в якому чітко визначено, що (є підставою) якщо Верховна Рада не збирається 30 днів на заплановане засідання ... У Верховній Раді 9-го скликання жодного разу не було такого, щоб вона не зібралася на пленарні засідання», – пояснив Разумков.

Як раніше повідомляв «Главком», перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що у Зеленського є підстави розпустити Раду.