Рада призначила Галущенка міністром енергетики

За відповідне рішення проголосували 305 народних обранців

Верховна рада на черговому засіданні 29 квітня призначила на посаду міністра енергетики віцепрезидента «Енергоатома» Германа Галущенка. За відповідне рішення проголосували 305 народних обранців.

Під час свого виступу Герман Галущенко зазначив, що його завдання на посаді міністрів полягає в тому, щоб налагодити співпрацю з народними депутатами і разом з ними «вирішувати критичні питання і проблеми, які склалися у сфері енергетики». Він наголосив на викликах перед українською енергетикою, зокрема протидії Північному потокові-2 та потребу у відмові від шкідливого для екології палива, збільшення атомної генерації.

Крім того, новий очільник Міненерго підкреслив важливість інтеграції української енергосистеми до європейської ENTSO-E.

З моменту «перезавантаження» уряду у березні 2020 року Міністерство енергетики жодного разу не мало постійного очільника. Одразу після того, як Кабмін очолив Денис Шмигаль, відомство тимчасово очолив Олексій Оржель, який до 4 березня 2020 року був останнім міністром енергетики без приставки «в.о.».

Галущенко обіймав посаду віцепрезидента НАЕК «Енергоатом» з травня 2020 року. У 2011-13 роках працював директором департамента судової роботи у Мін’юсті, згодом почав роботу в «Енергоатомі».