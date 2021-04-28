Рада не збиралася більше 30 днів, тож у Зеленського є підстава її розпустити, – Стефанчук

Заступник голови Ради зазначив, що з ним розмов про розпуск парламенту не було

У президента України Володимира Зеленського є юридична підстава для розпуску Верховної Ради. Чи вона буде використана чи ні – це вже питання до президента. Про це заявив заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю «Українській правді».

За його словами, у Конституції прописані чіткі підстави розпуску Ради. «Станом на сьогодні одна така підстава, на мою думку, є», – повідомив він.

Стефанчук зазначив, що формальною підставою є те, що депутати не збирались більше 30 днів. «Так сталося, що в період з грудня по січень, я звісно можу помилятися, бо якраз тоді хворів, Верховна Рада не збиралася більше 30 днів», – зазначив він.

Заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук

Заступник голови Ради зазначив, що з ним розмов про розпуск парламенту не було.

Тим часом, Конституційний суд Молдови дозволив президенту Маї Санду розпустити парламент, який за три місяці не зміг призначити уряд. Про це повідомила глава суду Домніка Маноле.

«Конституційний суд визнав наявність обставин для розпуску парламенту, оскільки він нездатний сформувати уряд. Рішення є остаточним і вступає у силу на момент оголошення», – зачитала рішення суду Маноле.

Документ означає, що президент має право підписати указ про розпуск парламенту і призначити дату дострокових виборів.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт №5246 про введення так званого суду в смартфоні.

Також Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт № 2164 про заочне засудження.

А ще Рада підтримала закон, який регулює діяльність ломбардів: цей документ є першим із низки оновлених законодавчих актів, необхідних для всебічного розвитку небанківського фінансового сектору.