Санду повідомила, коли відбудуться дострокові парламентські вибори в Молдові

Президент Молдови підписала указ про розпуск парламенту республіки

Президент Молдови Майя Санду підписала указ про розпуск парламенту республіки. Таким чином, дострокові вибори мають відбутися 11 липня 2021 року, передає кореспондент «Главкому».

«Кілька хвилин тому я підписала указ про розпуск парламенту. Дата дострокових виборів - 11 липня. Уряд збирається виділити з державного бюджету фінансові ресурси, необхідні для організації дострокових виборів», - сказала Майя Санду.

Раніше Конституційний суд визнав введення надзвичайного стану парламентом на території Республіки Молдова неконституційним. Таким чином Санду отримала можливість розпустити парламент та оголосити про дострокові парламентські вибори.