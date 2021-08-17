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    Разумков розповів, де засмагав під час відпустки (фото)

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    За словами Разумкова, він відпочивав у Миколаївській та Одеській областях - Разумков розповів, де засмагав під час відпустки (фото)
    За словами Разумкова, він відпочивав у Миколаївській та Одеській областях
    Фото: УНІАН

    Голова парламенту провів свою короткострокову відпустку на півдні України, катаючись на велосипеді

    Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів, де встигнув позасмагати цього літа. Про це він розповів журналістам під час відкриття Сорочинського ярмарку, пише УНІАН.

    Голова парламенту провів свою короткострокову відпустку на півдні України, катаючись на велосипеді. За словами Разумкова, він відпочивав у Миколаївській та Одеській областях.

    «Відпустка була 5 днів. На державних дачах не був. А засмаг так, катаючись на велосипеді. Три-чотири години проїдьтеся – і засмагнете», – розповів Разумков.

    Нагадаємо, у «Слузі народу» відповіли на чутки про можливу відставку Разумкова.

    Тим часом, мер Мукачева Андрій Балога та його родина і друзі обрали для себе відпочинок у Європі, а саме – у Греції. Як написав блогер Василь Іщенко, відпочинок обійшовся в кругленьку суму. Відомо, що на відпочинок Балоги полетіли чартерним літаком.

    Іщенко стверджує, що у відпустку з мером Мукачева полетіли не лише його родичі, а й компанія друзів.

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    Теги: відпочинок Дмитро Разумков відпустка
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    Разумков розповів, де засмагав під час відпустки (фото)