Пожежі на турецьких курортах. Відомий телеведучий, що повернувся з відпочинку, дав поради туристам

Перед закордонним пляжним туром варто ретельно обирати туроператорів і довіряти їх репутації

У Туреччині не вщухають пожежі – горять ліси у п’яти провінціях

Телеведучий Костянтин Грубич на сторінці в Facebook написав про свої враження про відпочинок на турецькому курорті, який перетворився на екшн. Він відпочивав протягом десяти днів на курорті Мармарис разом із сім’єю та друзями. Але відпочинок завершився переляком та зіпсованим настроєм.

Грубич розповів, що на відпочинку середня температура була щодня +40, але море рятувало і переносилося легше за київські +30.

Він додав, що протягом перших трьох днів відпочинок був чудовим, а згодом до спеки додалися пожежі. А за три дні до кінця відпочинку відпочивальників за пів години евакуювали в інший готель, бо пожежа підійшла надто близько.

Телеведучий дав корисні поради тим, хто збирається до Туреччини.

Перед закордонним пляжним туром ретельно обирати туроператорів і довіряти їх репутації;

Не їхати у пік спеки дуже далеко;

Екскурсії не лише розширюють обрії і роблять відпочинок цікавішим, а й відволікають від панічних настроїв, коли такі вже почалися;

Будьте морально готові, що інколи при форс-мажорах зникають інтернет, електрика, зв‘язок;

Зміцнюйте родину, коли немає катаклізмів;

Не втрачайте холодної голови навіть при неможливому пеклі.

Додамо, що через страшні пожежі у Туреччині українських туристів евакуювали морем.

Нагадаємо, що турецькі супутники-розвідники з космосу сфотографували наслідки лісових пожеж на півдні та південному заході країни. Відповідні знімки оприлюднило міноборони Туреччини.

Лісові пожежі в Туреччині вирують вже тиждень. Загалом у боротьбі з вогнем загинуло вісім людей.

МЗС закликає українців не їхати на турецькі курорти. В операції з масового гасіння пожеж задіяні літаки України.

Курдська організація «Діти вогню» взяла на себе відповідальність за організацію підпалів у Туреччині.