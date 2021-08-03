Мер Мукачева влаштував собі розкішний відпочинок у Греції (фото)

Цього року мер Мукачева відпочивав у компанії друзів

У відпустку з Балогою полетіли не лише його родичі, а й компанія друзів

Цього року мер Мукачева Андрій Балога та його родина і друзі обрали для себе відпочинок у Європі, а саме – у Греції. Відпочинок обійшовся в кругленьку суму. Про це написав блогер Василь Іщенко на сайті «Кореспондент».

Відомо, що на відпочинок Балоги полетіли чартерним літаком.

«Цього року родина Балог вирішила не заощаджувати, тому замовили для себе та друзів чартерний рейс з аеропорту «Ужгород» авіалайнером Embraer ERJ 145. Почали подорож з Ужгорода 17 липня в 17:13 і вже о 19:01 літак приземлився в Салоніки», – підкреслює блогер.

Іщенко стверджує, що у відпустку з мером Мукачева полетіли не лише його родичі, а й компанія друзів.

Блогер написав, що літак Embraer ERJ 145 може перевозити на борту від 16 до 28 пасажирів. Як повідомляє аеропорт «Ужгород», у літаку перебували родина Балог, Гелетей, а також друзі Андрія Балоги.

Іщенко запевнив, що вартість такого перельоту, за даними компанії Windrose, стартує від 30 тис доларів США.

«Також родина нардепа обрала для себе не простий готель з окремими зонами для VIP-гостей», – наголосив блогер.

«Не забув Балога-молодший про храм на Афоні, який вони будували разом з друзями», – додав він.

Іщенко додав, що назад мер Мукачева з компанією повертався іншим літаком.

«Назад повернулися Балоги вже до Львова іншим літаком, мабуть, через якісь причини чартерний літак не зміг сісти в Ужгороді, або може Балоги не хотіли розголосу ЗМІ. Добре бути на посаді міського голови і відпочивати за відкати на будівництвах та тендерах, які проводить Балога разом зі своїм головним заступником Федівим», – резюмував блогер.

Додамо, що з 1 липня в Євросоюзі почали діяти Covid-сертифікати, які мають полегшити подорожі Європою.

Нагадаємо, що епідемія коронавірусу і тривалий карантин внесли деякі зміни у плани українців на літні відпустки.