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    Разумков відреагував на інтерв'ю Подоляка «Главкому»: У відставку не збираюсь, чутки не розпускаю

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    Радник глави Офісу президента натякнув в інтерв&rsquo;ю &laquo;Главкому&raquo;, що оточення спікера Ради Дмитра Разумкова розпускає чутки про його відставку - Разумков відреагував на інтерв'ю Подоляка «Главкому»: У відставку не збираюсь, чутки не розпускаю
    Радник глави Офісу президента натякнув в інтерв’ю «Главкому», що оточення спікера Ради Дмитра Разумкова розпускає чутки про його відставку
    Фото: Главком

    Спікер парламенту запевнив, що йому подобається робота в Раді, а Подоляка він не читає

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков стверджує, що не планує йти у відставку, попри критику з Офісу президента.

    Так, на пресконференції у п'ятницю Разумков відповів на запитання, чому радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк натякнув в інтерв’ю «Главкому», що спікер Ради розпускає чутки про свою відставку.

    На це Разумков сказав, що не читав таких заяв з Банкової.

    «Я Подоляка не читаю. А щодо відставки, то я не збираюсь у відставку і тому немає сенсу мені розпускати ніякі чутки», – заявив Разумков.

    Спікер парламенту також запевнив, що йому подобається робота в Раді.

    «Я роблю її добре і буду робити, поки це довірятиме мені український народ», – резюмував Разумков.

    Нагадаємо, головний технолог Банкової Михайло Подоляк в інтерв’ю «Главкому» розповів, чи розглядається питання відставки Разумкова в Офісі президента.

    За його словами, інформацію щодо заміни Разумкова вкидає саме його оточення, щоб опосередковано довести його впливовість та незамінність.

    Детальніше читайте в інтерв'ю «Главкому»: Головний технолог Банкової Михайло Подоляк: Володимир Олександрович катастрофічно виріс
    Теги: Верховна Рада політика Дмитро Разумков Офіс президента Михайло Подоляк
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    Разумков відреагував на інтерв'ю Подоляка «Главкому»: У відставку не збираюсь, чутки не розпускаю