В Офісі президента натякнули, що Разумков сам розпускає чутки про свою відставку
Головний технолог Офісу президента не зовсім розуміє, навіщо сьогодні вибудовувати особисті кампанії
Нещодавно ходили чутки щодо можливої зміни голови Верховної Ради з Дмитра Разумкова на його першого заступника Руслана Стефанчука, який є більш лояльною до президента фігурою. Головний технолог Банкової Михайло Подоляк в інтерв’ю «Главкому» розповів, чи розглядається питання відставки Разумкова в Офісі президента.
«В цьому спекулятивному питанні багато цікавих відгалужень. Для мене є завжди незрозумілим одне. Є команда, яка заходить під певні задачі, і в рамках цієї команди, яка нищівно виграла вибори в 2019 році, відповідні люди обійняли відповідні посади. Людина зайшла у склад цієї команди і після цього мігрувала в якусь самостійну гру», – наголосив Подоляк.
На думку пана Михайла, це має безглуздий вигляд: «Ти або відмовся від роботи в команді, а в ідеалі вийди з парламенту, переоберися сам і після цього вже доводь, що ти – самостійний політик. Але зараз на тебе заточена робота в парламенті і ти маєш моделювати процеси, які є важливими для президента. Для команди. Інакше – неправильно».
Головний технолог Офісу президента не зовсім розуміє, навіщо сьогодні вибудовувати особисті кампанії. «У нас що – вибори оголошені, є якісь кризи непереборної сили? Якщо ти добре працюєш як спікер, і суспільство помітить, що ти крутий командний гравець, то в тебе вже буде хороший рейтинг. Ефективний спікер 15-20% на виході буде мати. Тобто за пів року до виборів ти виходиш з команди і кажеш – далі я сам. А він зараз робить якісь дивні кроки: замість того, аби працювати, він більше думає про те, як краще виглядати під час відвідин якогось заводу. Таке собі безкінечне виїздне піар-шоу. Для чого?», – обурюється Подоляк.
За його словами, інформацію щодо заміни Разумкова вкидає саме його оточення. Щоб опосередковано довести його впливовість та незамінність. «Таких планів поки нема, але у нас дуже люблять конспірологію», – підкреслив технолог.
«Для президента є принциповим, щоб усі, хто прийшов в політику в 2019 році разом з ним, виконували відповідні обіцянки, які були дані виборцям, та працювали командно. Питання про ефективність – це лише питання про здатність робити все те, з чим прийшли до влади в 2019 році. Не про якусь особисту кар'єру чи розбудову своєї політичної інфраструктури. Жодних особистих конфліктів чи непорозумінь немає. Тим більше у президента», – акцентував увагу Подоляк.
Подоляк додав, що варто поглянути, чи легко проходять через парламент ініціативи президента. «Найближчими пленарними тижнями має бути розглянутий перший законопроект з антиолігархічного пакету. От і подивимось, як у парламенті будуть з ним працювати», – резюмував головний технолог Банкової.
Додамо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент розгляне законопроєкт, який відтерміновує дубляж українською фільмів і серіалів, якщо він пройде підготовку в комітеті.