В Офісі президента натякнули, що Разумков сам розпускає чутки про свою відставку

На думку Подоляка, Разумков зайшов у склад команди і після цього мігрував в якусь самостійну гру

Головний технолог Офісу президента не зовсім розуміє, навіщо сьогодні вибудовувати особисті кампанії

Нещодавно ходили чутки щодо можливої зміни голови Верховної Ради з Дмитра Разумкова на його першого заступника Руслана Стефанчука, який є більш лояльною до президента фігурою. Головний технолог Банкової Михайло Подоляк в інтерв’ю «Главкому» розповів, чи розглядається питання відставки Разумкова в Офісі президента.

«В цьому спекулятивному питанні багато цікавих відгалужень. Для мене є завжди незрозумілим одне. Є команда, яка заходить під певні задачі, і в рамках цієї команди, яка нищівно виграла вибори в 2019 році, відповідні люди обійняли відповідні посади. Людина зайшла у склад цієї команди і після цього мігрувала в якусь самостійну гру», – наголосив Подоляк.

На думку пана Михайла, це має безглуздий вигляд: «Ти або відмовся від роботи в команді, а в ідеалі вийди з парламенту, переоберися сам і після цього вже доводь, що ти – самостійний політик. Але зараз на тебе заточена робота в парламенті і ти маєш моделювати процеси, які є важливими для президента. Для команди. Інакше – неправильно».

Головний технолог Офісу президента не зовсім розуміє, навіщо сьогодні вибудовувати особисті кампанії. «У нас що – вибори оголошені, є якісь кризи непереборної сили? Якщо ти добре працюєш як спікер, і суспільство помітить, що ти крутий командний гравець, то в тебе вже буде хороший рейтинг. Ефективний спікер 15-20% на виході буде мати. Тобто за пів року до виборів ти виходиш з команди і кажеш – далі я сам. А він зараз робить якісь дивні кроки: замість того, аби працювати, він більше думає про те, як краще виглядати під час відвідин якогось заводу. Таке собі безкінечне виїздне піар-шоу. Для чого?», – обурюється Подоляк.

За його словами, інформацію щодо заміни Разумкова вкидає саме його оточення. Щоб опосередковано довести його впливовість та незамінність. «Таких планів поки нема, але у нас дуже люблять конспірологію», – підкреслив технолог.

«Для президента є принциповим, щоб усі, хто прийшов в політику в 2019 році разом з ним, виконували відповідні обіцянки, які були дані виборцям, та працювали командно. Питання про ефективність – це лише питання про здатність робити все те, з чим прийшли до влади в 2019 році. Не про якусь особисту кар'єру чи розбудову своєї політичної інфраструктури. Жодних особистих конфліктів чи непорозумінь немає. Тим більше у президента», – акцентував увагу Подоляк.

Подоляк додав, що варто поглянути, чи легко проходять через парламент ініціативи президента. «Найближчими пленарними тижнями має бути розглянутий перший законопроект з антиолігархічного пакету. От і подивимось, як у парламенті будуть з ним працювати», – резюмував головний технолог Банкової.

Додамо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент розгляне законопроєкт, який відтерміновує дубляж українською фільмів і серіалів, якщо він пройде підготовку в комітеті.

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