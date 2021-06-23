В Офісі президента оцінили шанси відставки Кабміну

Подоляк: «Кабмін демонструє не всі ті показники, які б хотілося, зокрема, і через ситуацію на світових ринках, і через карантинні обмеження»

Подоляк: «Окремих неефективних міністрів, які не виконали КРІ, вже нещодавно поміняли»

В Офісі президента не бачать підстав змінювати уряд Шмигаля, адже в цілому він працює ефективно, не зважаючи на певні зауваження. Про це заявив головний технолог Банкової Михайло Подоляк в інтерв’ю «Главкому».

«На мій погляд, Денис Анатолійович – ефективний і командний. Безумовно, Кабмін демонструє не всі ті показники, які б хотілося, зокрема, і через ситуацію на світових ринках, і через карантинні обмеження. Але в цілому цей уряд працює ефективно, і сам прем’єр його ефективно модерує. У нас нема перетягування канату одним міністерством на користь іншого. Внутрішні діалоги є, і вони можуть бути досить напруженими, але, тим не менш, пан Шмигаль навчився достатньо ефективно налаштовувати роботу кожного галузевого відомства. Не бачу причин його негайно міняти», – зазначив радник ОП.

Подоляк також додав, що були певні зауваження до окремих міністрів уряду Шмигаля, але їх усунули від роботи. «Окремих неефективних міністрів, які не виконали КРІ, вже нещодавно поміняли», – сказав головний технолог Банкової.

Нагадаємо, останнім часом катастрофічно впали рейтинги Володимира Зеленського. Головний технолог Банкової Михайло Подоляк в інтерв’ю «Главкому» розповів, за допомогою яких реформ відбуватиметься процес «нарощення» рейтингів глави України.

Як раніше писав «Главком», радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк, вважає, що треба змінити закон про столицю та розділити повноваження мера Києва і голови КМДА.



Читайте також інтерв'ю: Головний технолог Банкової Михайло Подоляк: Володимир Олександрович катастрофічно виріс