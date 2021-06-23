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    В Офісі президента оцінили шанси відставки Кабміну

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    Подоляк: &laquo;Кабмін демонструє не всі ті показники, які б хотілося, зокрема, і через ситуацію на світових ринках, і через карантинні обмеження&raquo; - В Офісі президента оцінили шанси відставки Кабміну
    Подоляк: «Кабмін демонструє не всі ті показники, які б хотілося, зокрема, і через ситуацію на світових ринках, і через карантинні обмеження»
    фото: Укрінформ

    Подоляк: «Окремих неефективних міністрів, які не виконали КРІ, вже нещодавно поміняли»

    В Офісі президента не бачать підстав змінювати уряд Шмигаля, адже в цілому він працює ефективно, не зважаючи на певні зауваження. Про це заявив головний технолог Банкової Михайло Подоляк в інтерв’ю «Главкому».

    «На мій погляд, Денис Анатолійович – ефективний і командний. Безумовно, Кабмін демонструє не всі ті показники, які б хотілося, зокрема, і через ситуацію на світових ринках, і через карантинні обмеження. Але в цілому цей уряд працює ефективно, і сам прем’єр його ефективно модерує. У нас нема перетягування канату одним міністерством на користь іншого. Внутрішні діалоги є, і вони можуть бути досить напруженими, але, тим не менш, пан Шмигаль навчився достатньо ефективно налаштовувати роботу кожного галузевого відомства. Не бачу причин його негайно міняти», – зазначив радник ОП.

    Подоляк також додав, що були певні зауваження до окремих міністрів уряду Шмигаля, але їх усунули від роботи. «Окремих неефективних міністрів, які не виконали КРІ, вже нещодавно поміняли», – сказав головний технолог Банкової.

    Нагадаємо, останнім часом катастрофічно впали рейтинги Володимира Зеленського. Головний технолог Банкової Михайло Подоляк в інтерв’ю «Главкому» розповів, за допомогою яких реформ відбуватиметься процес «нарощення» рейтингів глави України.

    Як раніше писав «Главком», радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк, вважає, що треба змінити закон про столицю та розділити повноваження мера Києва і голови КМДА.


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    Теги: Кабмін закон Володимир Зеленський КМДА радник Денис Шмигаль Михайло Подоляк
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    В Офісі президента оцінили шанси відставки Кабміну