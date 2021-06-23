На Банковій розповіли, як збираються рятувати рейтинг Зеленського

«Володимир Олександрович – це СЕО, який знає, чого він хоче отримати»

Останнім часом катастрофічно впали рейтинги Володимира Зеленського. Головний технолог Банкової Михайло Подоляк в інтерв’ю «Главкому» розповів, за допомогою яких реформ відбуватиметься процес «нарощення» рейтингів глави України.

«Системні реформи. По-перше, незважаючи на те, що йде спротив, це земельна реформа – фундаментальна річ, коли основний актив держави стане товаром і його можна буде чітко купити-продати. Є багато політичних спекуляцій на цій темі, але зрозуміло, що підтримка суспільства піде вгору, коли почнуть оформлюватися перші угоди і всі побачать, що це – прозора історія», – розповів Подоляк.

Він додав, що також дуже важливі всі трансформаційні реформи, зокрема, закони про деолігархізацію, що спрямовані на поступове від’єднання від політики великого бізнесу, який заважає суспільству впливати на державні рішення.

«Всі ці зміни на початку дають падіння, бо люди консервативні – вони звикли жити за певних умов і їм здається, якщо це змінити, може стати гірше. Але коли зміни відбуваються, вони вже бачать це по-іншому. Ви ж розумієте, що рейтинг можна одноразово підняти на якихось популістських «фішках», але аби він стабільно в тебе ріс, треба закласти тут цегли. І потерпіти, поки зграя фантастично класних хлопців, які 30 років керували країною, на тебе виллє цебри бруду, як у нас прийнято», – уточнив Подоляк.

За словами пана Михайла, коли президент все це запускає, очікується купа компромату, а потім це починає давати позитив. «Рейтинг в нього свого часу просів, бо він якраз рік вивчав цю проблематику і люди дивились, що воно все йде якось дуже повільно. А зараз все пішло жорстко, бо є чіткий план, в рамках якого президент рухається. У нього все повністю розписано на п’ять років. Володимир Олександрович – це СЕО, який знає, чого він хоче отримати. Він під це збирає команду, виділяє бюджет, вибудовує календарний план, логістику, детально розбирає ризики. І вже на етапі фінлізації тієї ж реформи ти отримуєш класний рейтинг», – резюмував головний технолог Офісу президента.

Додамо, що сьогодні, 23 червня, президент Володимир Зеленський привітав державних службовців з їх професійним святом – Днем державної служби.

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