Разумков зробив ролик в стилі Путіна – з порожніми вулицями Києва

Користувачі соцмережі цікавляться скільки коштує пафосне відео і для чого його знімали взагалі

Майже урочисте відео про початок роботи п’ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання, опублікував голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Коротке відео триває неповних дві хвилини та розміщене на Facebook-сторінці Разумкова

На відео, спікер приїжджає до будівлі парламенту на розкішній Тойоті, входить у свій кабінет, підписує документи, проводить телефонні розмови, а потім прямує коридорами Верховної Ради, повз портрети своїх попередників до сесійної зали.

Вмостившись у кріслі голови Верховної Ради, Разумков промовляє: «Починаємо працювати».

Користувачі у соцмережі вже поцікавилися скільки коштів платників податків витрачено на цей «відосик», та з якою метою його знімали взагалі.

Примітно, що на всьому шляху Дмитра Разумкова від авто і до сесійної зали, не трапляється жодної живої душі. Та й на вулицях зовсім порожньо.

Раніше спікер поскаржився на депутатів, котрі ходять до сесійної зали у «дірявих» масках. Досі нікого з них не оштрафували за це.

У керівництва парламенту немає повноважень, а поліція до парламентської зали заходити не має права.