Реальна зарплата у квітні збільшилась на 12% - Держстат

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Найвищий рівень зарплат в минулому місяці зафіксовано в Києві - 13,1 тис. грн

Заробітна плата у квітні 2018 року у порівнянні з минулом роком збільшилася на 12,5%

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Держстату.

Реальна заробітна плата в Україні в квітні 2018 року по порівнянні з квітнем 2017 року збільшилася на 12,5%, в порівнянні з березнем 2018 року - на 0,4%

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників у квітні 2018 року по порівнянні з березнем 2018 року збільшилася на 1,2%, в річному вимірі збільшилася - на 27,3%, становивши 8,4 тисячі грн.

Найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у квітні 2018 року по порівнянні з квітнем 2017 року спостерігалося в Запорізькій (на 32,7%), Вінницькій (на 31,9%), Дніпропетровській (на 31,7%), Київській (на 30,1%), Закарпатській (на 29,3%), Полтавській (на 29,1%), Житомирській (на 27,7%), Волинській та Львівській (на 27,3%), Черкаській (на 27,1%), і Чернівецькій (на 23,9%), Сумській (на 25,9%), Тернопільській (на 26,1%), Кіровоградській та Рівненській (на 25,1%) областях і Києві - на 21,9%.

У Донецькій і Луганській областях (без урахування частини зони проведення операції Об’єднаних сил) зростання заробітної плати склав 36,1% і 33,7% відповідно.

Найвищий рівень зарплат в минулому місяці зафіксовано в Києві - 13,1 тис. грн, найнижчий - в Чернівецькій області - 6,4 тис. грн.

Нагадаємо, віце-прем’єр Павло Розенко переконаний, що реально підняти цього року мінімальну зарплату до 4200 гривень.