«Релігійний атлас» області. На Полтавщині презентували аналітичне видання (фото)

Нове видання позитивно вплине на розвиток туристичної сфери області, зокрема популяризації релігійного паломництва й туризму

На Полтавщині презентували перший в Україні «Релігійний атлас», покликаний популяризувати паломництво і релігійний туризм в області. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної держадміністрації.

«Полтавщина першою в Україні розробила власний релігійний атлас. Презентоване сьогодні видання є вкрай важливим, адже воно позитивно вплине на розвиток туристичної сфери області, зокрема популяризації релігійного паломництва й туризму, адже Полтавщина – культурне серце України. Тут є прекрасні храми й монастирі. У Стратегії розвитку області до 2027 року, яку презентували нещодавно, туристичний напрямок є одним із провідних. Розроблений атлас допоможе нам створити нові туристичні маршрути», – зауважив голова ОДА Олег Синєгубов.

Проєкт створено під егідою департаменту культури і туризму ОДА, Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. Сковороди, ГО «Українська асоціація релігіє знавців», Міжнародного центру права і релігієзнавства Браган’янгського університету.

За словами керівника проєктної групи, представника Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка Юрія Вільхового, роботу проводили в межах всеукраїнського проєкту «Релігійний атлас України».

«Видання аналітичне, гарно проілюстроване та спрямоване на широку аудиторію читачів. Складається з трьох частин: перша – православ’я, друга – протестантизм, третя – греко-католицизм, римо-католицизм, іслам, конфесії національних меншин, нетрадиційні та нові релігії», – зазначив Вільховий.

Він також анонсував новий майбутній проєкт, який полягатиме у створенні електронного каталогу релігійних організацій.

Додамо, що на Національних Зборах У Лівані з нагоди ювілею Конституції України відбулася презентація Основного закону України, у рамках якої посол України Ігор Осташ передав бібліотеці Національних зборів текст Конституції Пилипа Орлика та книги українських авторів, перекладених арабською мовою.

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