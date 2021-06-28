28 червня - День Конституції України. Який сьогодні день, прикмети, іменини

Рівно 25 років тому, вночі 28 червня 1996 року, Верховна Рада України затвердила основний закон держави

Голосування за Конституцію стало можливим завдяки компромісу між різними політичними силами й ідеологіями, звідси й чимало протиріч державно-правового ладу

28 червня, передусім, є днем української Конституції.

Але не тільки.

28 червня починається Петрів піст, що триватиме до 5 липня.

День Конституції

Рівно 25 років тому, вночі 28 червня 1996 року, Верховна Рада України затвердила основний закон держави.

Голосування за нього стало можливим завдяки компромісу між різними, впливовими тоді, силами на політичному Олімпі країни. Звідси і чимало тих протиріч, які від самого початку були закладені в тіло документу та, як наслідок, в увесь державно-правовий лад України.

Почнемо з форми правління. Вона у нас компромісна — і не парламентська (президента обирає Рада), і не президентська (глава держави одночасно є й прем'єром), а змішана, парламентсько-президентська. Таким чином, з одного боку, є система стримування й противаги, але з іншого - завжди існує ризик протистояння між Кабміном та Адміністрацією (Секретаріатом, Офісом) президента.

Дається взнаки й «непоєднуване» поєднання ліберального та соціального підходів у нормах щодо соціального забезпечення й економіки. Тодішній президент Леонід Кучма, як посткомуніст «з капіталістичним обличчям» виступав однозначно за ринкову економіку та вільний ринок, тоді як головний опозиціонер у владі, спікер Верховної Ради й одночасно очільник Соцпартії Олександр Мороз наполіг на тому щоб на рівні Конституції залишити «безкоштовними» базову медицину та освіту.

Національна політика. «Рухівців» відбила всі атаки на мову (так, вони були постійними) й подбала про утвердження положення щодо виключно однієї єдиної — української — державної мови. Одначе, аби заспокоїти Росію, довелося забезпечити Крим статусом автономії. І це ще одне певне протиріччя, бо ж ми є державою унітарною, а не федеративною. Чим закінчилася гра в кримську автономність, наразі відомо.

Хай там як, проте прийняття однакових для усіх правил гри у вигляді Конституції, без перебільшення, було величезним досягненням, що вивело Україну з політичної кризи 1994-1996 років.

Спираючись саме на непорушність конституційних засад, які забезпечували існування України як сучасної, європейської, демократичної держави, діяли звитяжні учасники і Помаранчевої революції, і Революції Гідності. І Мовного майдану, і Податкового майдану. Усі вони прагнули захистити Конституцію.

Й ось вже восьмий рік тисячі кращих синів і дочок України захищають Конституцію на фронті.

Звичаї

За церковним календарем, сьогодні — перший день Петрівки. З давніх давен він вважався в українців початком косовиці й заготівлі сіна на зиму.

«Хто в Петрівку сіна не косить, той узимку в собаки їсти просить», — це прислів'я походить звідси.

Прикмети

Туман віщує дощові дні.

Перед дощем суцвіття нагідок закриваються, мальва никне, в'яне, фіалка згинає стеблинка.

Коники голосніше звичайного стрекочуть — чекай опадів.

Поросята верещать — до сирої погоди.

Худоба на пасовище важко дихає, з шумом видихає повітря — до дощу.

При гарній погоді корови і вівці самі повертаються з пасовища і поспішають під навіс або в сарай — до грози.

Іменини

Чоловічі - Григорій, Михайло, Семен, Федір.

Жіночі - Іванна, Богдана.

З нагоди 25-річчя Конституції парламент запрошує на екскурсії.

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