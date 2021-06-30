У Лівані презентували Конституцію України та книги українських авторів (фото)

Головну увагу в презентації було приділено сторінкам історії, пов’язаної з появою Конституції Пилипа Орлика та прийняттям Конституції України 1996 року

Національних Зборах У Лівані з нагоди ювілею Конституції України відбулася презентація Основного закону України, у рамках якої посол України Ігор Осташ передав бібліотеці Національних зборів текст Конституції Пилипа Орлика та книги українських авторів, перекладених арабською мовою. Про це повідомила пресслужба посольства України в Ліванській Республіці.

Ідеться про видання творів у перекладі І.Раефа: «Бейрутські оповідання» і «Пальмове гілля» Агатангела Кримського, «Зів'яле листя» Івана Франка, «Історія України. Короткий курс» Олександра Палія, Сучасний українсько-арабський словник (упорядники Алі Субх, Юрій Кочержинський), «Український Ліван» Ігоря Осташа, «Прозові твори (Т. 1)» Лесі Українки, «Мандри по святих місцях Сходу (Левант)» Василя Григоровича-Барського.

Серед них – факсимільне видання, яке вийшло друком до 30-річчя відновлення Незалежності України, – Мазепинське Євангеліє («Книга Чесного Непорочного Євангелія, Світильника, що сяє й освітлює»), надруковане 1708 р. арабською мовою для Антіохійського Патріархату коштом гетьмана Івана Мазепи.

«Посол України в Лівані як один з авторів української Конституції розповів ліванським парламентаріям про процес державотворення та основні етапи конституційного розвитку в Україні, починаючи з часів княжої доби та завершуючи сьогоденням. Головну увагу в презентації було приділено сторінкам історії, пов’язаної з появою Конституції Пилипа Орлика та прийняттям Конституції України 1996 року. Виступ супроводжувався відповідними фото- та відеоматеріалами», – повідомили в дипустанові.

Тим часом, управління справами апарату Верховної Ради за результатами тендера 23 червня замовило у фізичної особи-підприємниці Вікторії Перепелко сувенірну книгу «Конституція України» загальною вартістю 48,9 тис. грн.

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