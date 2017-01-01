Режисера «Кіборгів» Сеітаблаєва нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
Режисер «Кіборгів» нагороджений за особистий внесок у розвиток українського кіномистецтва
Президент Петро Порошенко нагородив актора і режисера Ахтема Сеітаблаєва орденом «За заслуги» ІІІ ступеня на презентації фільму «Кіборги».
Нагороду режисер отримав «за значний особистий внесок у розвиток українського кіномистецтва, активну громадську діяльність, вагомі трудові здобутки та високий
Сьогодні, 21:27
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Режисер «Кіборгів» нагороджений за особистий внесок у розвиток українського кіномистецтва
Президент Петро Порошенко нагородив актора і режисера Ахтема Сеітаблаєва орденом «За заслуги» ІІІ ступеня на презентації фільму «Кіборги».
Нагороду режисер отримав «за значний особистий внесок у розвиток українського кіномистецтва, активну громадську діяльність, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм».
Глава держави подякував творчій групі за те, що для прем’єри був обраний саме День Збройних Сил України.
«Важко переоцінити унікальність тієї роботи, яка була зроблена. Фільм базується на абсолютно точному документальному матеріалі і зроблений в тісній співпраці з нашими героями АТО. І велика кількість фраз і епізодів взята з реального життя. Назва «Кіборги», якими наші вороги – агресори, хотіли нас образити, навпаки стала синонімом мужності, стійкості і патріотизму українського воїна», - сказав Петро Порошенко. «Це слово назавжди увійде в історію українського війська, так само як і Донецький аеропорт, з чим безпосередньо пов’язані «кіборги», - додав він.
Президент також підкреслив, що «поява цього фільму пов’язана з відродженням українського кінематографа» та наголосив на важливості зростання популярності українського кіно.
В свою чергу, режисер фільму «Кіборги», директор державного підприємства «Кримський дім» Ахтем Сеітаблаєв привітав присутніх з Днем Збройних Сил України. «Те, що ми маємо можливість кожного ранку просинатися, бачити своїх дітей, пити свою каву, обіймати своїх батьків, це все завдяки вам (українські захисники – ред.). Бережи вас Всевишній», - сказав він.
Режисер представив частину знімальної команди, акторів і всіх, хто працював над фільмом, в тому числі військових.
«Ми намагалися зняти чесне кіно. Кіно про те, що ми є свідками народження нових людей, нової країни. Бо ми щиро в це віримо. Ми намагалися зняти кіно про те, що ми є свідками народження нової української політичної нації. І незважаючи на те, що це доволі драматична і трагічна історія, але я певен, що після перегляду фільма, у вас залишиться відчуття, що кожен з вас переможець і від кожного з нас залежить те, в якій країні ми будемо жити. А саме головне – в якій країні будуть жити наші діти», - зазначив Ахтем Сеітаблаєв.