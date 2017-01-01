Режисера «Кіборгів» Сеітаблаєва нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

Режисер «Кіборгів» нагороджений за особистий внесок у розвиток українського кіномистецтва

Президент Петро Порошенко нагородив актора і режисера Ахтема Сеітаблаєва орденом «За заслуги» ІІІ ступеня на презентації фільму «Кіборги». Нагороду режисер отримав «за значний особистий внесок у розвиток українського кіномистецтва, активну громадську діяльність, вагомі трудові здобутки та високий



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Режисер «Кіборгів» нагороджений за особистий внесок у розвиток українського кіномистецтва

Президент Петро Порошенко нагородив актора і режисера Ахтема Сеітаблаєва орденом «За заслуги» ІІІ ступеня на презентації фільму «Кіборги».

Нагороду режисер отримав «за значний особистий внесок у розвиток українського кіномистецтва, активну громадську діяльність, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм».

Глава держави подякував творчій групі за те, що для прем’єри був обраний саме День Збройних Сил України.

«Важко переоцінити унікальність тієї роботи, яка була зроблена. Фільм базується на абсолютно точному документальному матеріалі і зроблений в тісній співпраці з нашими героями АТО. І велика кількість фраз і епізодів взята з реального життя. Назва «Кіборги», якими наші вороги – агресори, хотіли нас образити, навпаки стала синонімом мужності, стійкості і патріотизму українського воїна», - сказав Петро Порошенко. «Це слово назавжди увійде в історію українського війська, так само як і Донецький аеропорт, з чим безпосередньо пов’язані «кіборги», - додав він.

Президент також підкреслив, що «поява цього фільму пов’язана з відродженням українського кінематографа» та наголосив на важливості зростання популярності українського кіно.