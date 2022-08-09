РФ накопичує зенітно-ракетні комплекси в Білорусі  

Лише за вчора було доставлено вісім ракет С-300 і С-400

Імовірно, окупанти готуються атакувати снарядами північні області України

У Білорусі продовжується концентрація російських засобів протиповітряної оборони, а саме зенітно-ракетних комплексів С-300-С400 та боєкомплектів до них. Про це інформує СтратКом ЗСУ.

Йдеться, зокрема, про російську військову базу на аеродромі «Зябрівка» (Гомельська область). Там розмістили не менше як дев'ять пускових установок зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400, ракетно-гарматний комплекс наземного базування «Панцир-С1», а також дві одиниці універсальних мобільних трикоординатних станцій радіолокації «Підліт-К1», одна станція радіолокації «Каста-2-2», одна станція радіолокації 96Н6 та одна станція радіолокації 96Л6.

На базі також фіксується станція зв'язку Р-440 і велика кількість автомобільної техніки різного типу.

В аеропорт «Гомель» регулярно транспортний літак Іл-76 РФ доставляє в Білорусь ракети С-300 і С-400. Лише за вчора було доставлено вісім ракет у транспортно-пускових контейнерах.

«Москалі бояться, що ЗСУ вдарять по їхній базі у Зябрівці чи вторгнуться у повітряний простір Білорусі? Малоймовірно. Скоріше за все, їхньою метою є підготовка майданчика для завдання ракетних ударів за допомогою переналаштованих С-300 по північних областях України. Через гострий дефіцит ракет для тактичного ракетного комплексу «Точка-У» та оперативного тактичного ракетного комплексу «Іскандер» російські окупанти вже давно перейшли на ракети С-300, які використовуються для терору Миколаївської, Харківської, Запорізької областей», – йдеться у повідомленні.

Не виключено, що наразі вороги зосередяться на терорі північних областей України та можуть відновити ракетні удари з території Білорусі, вважають у Страткомі ЗСУ.

Нагадаємо, Білорусь разом із РФ проведе військові навчання протиповітряної оборони.

Також 5 серпня стало відомо, що Білорусь ще на тиждень продовжила військові навчання на своїй території.