Білорусь разом із РФ проведе військові навчання протиповітряної оборони

Навчання відбудуться на території Білорусі та 185-го центру бойової підготовки повітряно-космічних сил РФ

Міноборони Білорусі заявило, що їхня армія у серпні проведе оперативно-тактичні навчання з бойовими стрільбами, у тому числі на полігоні в Росії. Відомство зробило допис на своєму Telegram-каналі.

Оперативно-тактичні навчання військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони Білорусі з бойовою стріляниною пройдуть у Білорусі та на території 185-го центру бойової підготовки повітряно-космічних сил РФ із 9 по 25 серпня 2022 року.

У пресслужбі повідомляють, що у навчаннях братиме участь особовий склад, військова та спецтехніка від авіаційних частин, військ ППО та радіотехнічних військ, а також бойові формування Військової академії Білорусі. За їхніми словами, метою навчань є підвищення злагодженості з'єднань та військових частин під час виконання завдань.

«Захід бойової підготовки пройде у два етапи: з 9 по 11 серпня – у районах проведення навчання на території Республіки Білорусь; з 22 по 25 серпня – у межах території та повітряного простору полігону Ашулук (Астраханська область РФ – ред.)», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 серпня стало відомо, що Білорусь ще на тиждень продовжила військові навчання на своїй території.

Раніше міністерство оборони Білорусі повідомило, що їхні військові візьмуть участь у стратегічному командно-штабному навчанні «Схід-2022» на території Російської Федерації.