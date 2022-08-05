Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордону з Україною

Армія Білорусі не готова до масштабних наступальних операцій

Навчання продовжено до 13 серпня

Збройні сили Білорусі знову продовжили навчання на полігонах країни. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» в Telegram.

«Навчання збройних сил Руспубліки Білорусь продовжено як мінімум до 13 серпня», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що 7 серпня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 6 серпня.

Загалом, навчання на білоруських полігонах продовжили так:

227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 13 серпня;

полігон «Уруччя» 120 омбр. (Мінський район) до 13 серпня;

полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 12 серпня;

полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 13 серпня;

полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповицький район) до 12 серпня;

полігон «Мар'їна Гірка» 5 обрспп. (Пуховичський район) до 13 серпня;

полігон «Лосвідо» 103 овдбр. (Вітебський район) до 13 серпня;

212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 12 серпня;

230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) 12 серпня;

полігон «Чепелево» 11 омбр. (Слонімський район) до 12 серпня;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 12 серпня;

полігон «Стародорожський» 8 брРХБЗ. (Стародорожський район) до 12 серпня;

полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 13 серпня.

«Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду», – зазначили в групі.

Також частина військ візьме участь у спільному тактико-спеціальному навчанні у складі підрозділів сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Казахстан та Республіки Білорусь. Що також знижує шанс будь-яких наступальних дій.

Нагадаємо, що українська розвідка не фіксує формування на території Білорусі наступального російського угруповання, та водночас спостерігається підготовка диверсійно-розвідувальних груп за участю білоруських військовослужбовців.

Також відомо, що Білорусь активно переміщує військову техніку.

Крім цього, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.

12 липня Лукашенко заявив, що країни НАТО нібито готуються до війни проти Росії. І основні напрямки «нападу НАТО» пролягатимуть через Білорусь та Україну.

Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром «Зябрівка» неподалік Гомеля. За словами представника Генштабу, на території аеродрому уже перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400 «Тріумф» Збройних сил РФ.

Нещодавно Збройні сили України звернулися до вояків Білорусі із закликом не вступати у війну на боці російських окупантів.