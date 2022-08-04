Окупанти вивозять боєприпаси з Білорусі

Гострого та безповоротного дефіциту у накопиченні боєприпасів у РФ, ймовірно, поки що не буде

Заплановано вивезти 12 тис. тонн боєприпасів

Російські загарбники спустошують склади з боєприпасами на території Білорусі. Загалом до кінця серпня заплановано вивезення 12 тис. тонн боєприпасів. Про це повідомляє Telegram-канал «СтартКом ЗСУ».

Зазначається, що з даної ситуації можна зробити два позитивні та один негативний висновок.

«Позитивні це те, що у РФ проблема з логістикою щодо своєчасної доставки боєкомплекту у потрібній кількості до зони бойових дій настільки гостра, що вона використовує для забезпечення Білорусі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, це не єдиний факт вивезення техніки та боєприпасів зі складів білоруської армії.

«Це ще один привід сумніватися у вторгненні в Україну білоруської армії, яка в нинішніх умовах вже перетворилася ще й на ресурсну базу для підживлення в Росії», – додали в «СтратКомі».

Негативний момент полягає у тому, що гострого та безповоротного дефіциту у накопиченні боєприпасів у РФ поки що не буде.

Раніше міністерство оборони Білорусі повідомило, що їхні військові візьмуть участь у стратегічному командно-штабному навчанні «Схід-2022» на території Російської Федерації.

Нагадаємо, що українська розвідка не фіксує формування на території Білорусі наступального російського угруповання, та водночас спостерігається підготовка диверсійно-розвідувальних груп за участю білоруських військовослужбовців.

Також відомо, що Білорусь активно переміщує військову техніку.

Крім цього, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.

12 липня Лукашенко заявив, що країни НАТО нібито готуються до війни проти Росії. І основні напрямки «нападу НАТО» пролягатимуть через Білорусь та Україну.

Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром «Зябрівка» неподалік Гомеля. За словами представника Генштабу, на території аеродрому уже перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400 «Тріумф» Збройних сил РФ.

Нещодавно Збройні сили України звернулися до вояків Білорусі із закликом не вступати у війну на боці російських окупантів.