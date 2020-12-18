Україна цьогоріч заарештувала понад 100 російських літаків за польоти до Криму – Офіс генпрокурора

Авіпростір та територіальні води в межах Кримського півострова – це виключна територія України

Із початку цього року суди наклали арешт на 104 літаки, які літали до окупованого Криму. Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.



Венедіктова наголошує, що авіаційний простір та територіальні води в межах Кримського півострова – це виключна територія України.



«Цьогоріч за ініціативи прокурорів судами накладено арешт на 104 літаки, які всупереч норм міжнародного права та українських законів російськими експлуатантами використовуються для здійснення польотів до українського Криму», – сказала Венедіктова.



За її словами, крім того, арештували 50 морських суден, які незаконно заходили в закриті морські порти Криму під прапорами іноземних держав.



«Наступним кроком буде звернення до міжнародних партнерів для вжиття заходів до порушників з урахуванням норм міжнародного права», – зазначила Венедіктова.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН проголосувала за резолюцію Третього комітету ГА «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна». У документі йдеться, що міжнародні структури мають змусити Росію забезпечити повний доступ до Криму для міжнародних моніторингових місій.

Раніше заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова нагадала Кремлю, що примусова паспортизація кримчан – шлях до Гааги.Також російські вчені визнали: Крим без України приречений на катастрофу.