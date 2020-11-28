За законом Крим – український, але маємо те, що маємо, – Тихановська

«Я розумію, що питання про Крим розколює суспільство. А мені не хотілося б необережними словами когось відштовхнути» – Тихановська

Раніше Тихановська назвала анексію Криму такою, що «суперечить міжнародному закону»

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що півострів Крим належить Україні за міжнародним законом.

Про це розповіла Тихановська в інтерв’ю українській редакції Радіо Свобода.

На уточнювальне питання стосовно того, чий Крим де-факто опозиціонерка відповіла: «маємо те, що маємо».

Раніше Тихановська назвала анексію Криму Росією такою, що «суперечить міжнародному закону». Однак перед цим Тихановська ухилилася від прямої відповіді на запитання, що стосується статусу Криму. Пізніше вона заявила, що «юридично Крим є українським, але фактично він російський».

Як повідомлялося, 24 жовтня ще одна білоруська опозиціонерка Вероніка Цепкало відмовилася озвучувати свою позицію щодо анексії українського Криму Росією, за що їй дорікнув український віцепрем’єр Олексій Резніков.

Нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що планує «найближчим часом» відвідати Україну. Лідер білоруської опозиції розраховує на дружню зустріч у Києві.

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