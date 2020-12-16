Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію щодо Криму

За словами Кулеби, світ солідарний із Україною у невизнанні російської спроби окупації Криму

За словами Кулеби, світ солідарний із Україною у невизнанні російської спроби окупації Криму

Резолюція закликає посилити взаємодію у межах міжнародних структур

Генеральна асамблея ООН проголосувала за резолюцію Третього комітету ГА «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна».

«Щиро вдячний партнерам України за підтримку цьогорічної посиленої резолюції ГА ООН щодо ситуації із правами людини у Криму. Її ухвалення вчергове доводить, що світ солідарний із Україною у невизнанні російської спроби анексії Криму», – зазначив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

З його слів, резолюція закликає посилити взаємодію у межах міжнародних структур, аби змусити Росію як окупаційну владу виконувати зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом, забезпечити безперешкодний і повний доступ до Криму для міжнародних моніторингових місій.

Нагадаємо, 18 листопада посилений проєкт резолюції з прав людини на території тимчасово окупованого Криму пройшов голосування у третьому комітеті Генасамблеї ООН. У ньому, зокрема, визнані незаконними російські органи влади на території тимчасово окупованого Криму.

ГА ООН 7 грудня ухвалила запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації анексованого Криму і акваторій Азовського і Чорного морів. На підтримку документу проголосували 63 країни, ще 17 держав виступили проти, 62 утрималися.

Раніше Міністерство закордонних справ України привернуло увагу Європейського Союзу до незаконного ведення деякими європейськими компаніями бізнесу в окупованому Криму.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав в ОБСЄ п’ять пріоритетів Кримської платформи. Офіційно її діяльність буде започаткована на інавгураційному Саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік у Києві.