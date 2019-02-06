РФ схвалила кредит для збройних сил Куби



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Росія продовжує озброювати Кубу

Об’єм російського кредиту – 43,27 млн. доларів

Очільник Російської федеральної служби військово-технічного співробітництва Дмітрій Шугаєв заявив про те, що Москва схвалила домовленість про надання кредиту для збройних сил Куби. Про це пише видання «Коммерсантъ»

Розмір цього кредиту складає 43,27 млн. доларів. Попередня домовленість про надання кредиту була схвалена в рамках візиту президента Куби Мігеля Діаса-Канеля до РФ в листопаді 2018 року. Отримані від Москви кошти можуть піти на закупівлю російських танків, бронетранспортерів і можливо навіть гелікоптерів.

Окрім того Дмітрій Шугаєв заявив про те, що вони «стурбовані подіями в Венесуелі». При цьому Москва стверджує, що не має наміру припиняти військово-технічне співробітництво із Каракасом. Хоча на сьогодні воно зводиться лише до обслуговування попередньо проданої техніки.