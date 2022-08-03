РФ в чотирьох областях збирає охочих воювати в Україні 

Держава-терористка набирає так звані добровольчі батальйони для війни в Україні

Новобранцям обіцяють одноразову виплату

Росія формує чотири добровольчі батальйони для війни в Україні. Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що батальйони формують у Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській областях.

В Інституті також повідомляють, що Росія імовірно змінила умови разової виплати новобранцям добровольчих батальйонів.

За даними ISW у республіці Башкортостан та Саратовській області заявили, що новобранці отримають разову виплату у розмірі 200 тис. рублів і 150 тис. рублів відповідно (приблизно $3300 і $2400), але ці кошти вони зможуть отримати лише після трьох місяців служби.

«Суб'єкти федерації, ймовірно, намагаються перешкодити російським призовникам отримати зарахування та дезертирувати до виряджання в Україну. Проте суб'єкти федерації також можуть бути неспроможні зібрати кошти для негайної виплати новобранцям», – наголосили в ISW.

Крім цього, ймовірно, російські війська вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять із підготовлених оборонних позицій у результаті російських операцій з оточення на північний схід від населеного пункту.

Нагадаємо, триває 161-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.