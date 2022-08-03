Окупанти змінили тактику щодо захоплення Авдіївки - ISW

Російські війська спробують захопити трасу E50, що сполучає Піски та Авдіївку

Ймовірно, російські війська вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять із підготовлених оборонних позицій у результаті російських операцій з оточення на північний схід від населеного пункту. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Джерела «ДНР» і Кремля опублікували відео, в яких йдеться про те, що російські війська витіснили українські війська з позицій навколо вентиляційного стовбура шахти «Бутівка» на південний захід від Авдіївки. Українські війська утримують позиції навколо вентиляційного стовбура шахти «Бутівка» з 2015 року і описують це розташування як найближчу українську позицію до Донецька та ключовий форпост для оборони Авдіївки.

Аналітики ISW припускають, що російські сили захопили українські позиції, враховуючи туманні звіти українського Генштабу про «частково» успішне просування росіян у цьому районі.

«Російські війська також продовжують наступ на Піски, що на захід від Авдіївки, і, ймовірно, спробують захопити трасу E50, що сполучає два населені пункти. Раніше російські війська намагалися прорватися через північно-східну околицю Авдіївки, але протягом місяців не досягли значного прогресу», - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Ключові висновки ISW:

Іран, можливо, відправив першу партію безпілотників до Росії та направив пілотів і обслуговуючий персонал для навчання на російському Су-35, потенційно припускаючи, що Іран може спробувати використати нещодавні авіаційні угоди для сприяння придбанню російської бойової техніки – літаків.

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