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Окупанти змінили тактику щодо захоплення Авдіївки - ISW

Оксана Воронцова
Сьогодні, 06:33 glavcom.ua
Окупанти змінили тактику щодо захоплення Авдіївки - ISW
Під Авдіївкою тривають запеклі бої
фото з відкритих джерел

Російські війська спробують захопити трасу E50, що сполучає Піски та Авдіївку

Ймовірно, російські війська вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять із підготовлених оборонних позицій у результаті російських операцій з оточення на північний схід від населеного пункту. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Джерела «ДНР» і Кремля опублікували відео, в яких йдеться про те, що російські війська витіснили українські війська з позицій навколо вентиляційного стовбура шахти «Бутівка» на південний захід від Авдіївки. Українські війська утримують позиції навколо вентиляційного стовбура шахти «Бутівка» з 2015 року і описують це розташування як найближчу українську позицію до Донецька та ключовий форпост для оборони Авдіївки.

Аналітики ISW припускають, що російські сили захопили українські позиції, враховуючи туманні звіти українського Генштабу про «частково» успішне просування росіян у цьому районі.

«Російські війська також продовжують наступ на Піски, що на захід від Авдіївки, і, ймовірно, спробують захопити трасу E50, що сполучає два населені пункти. Раніше російські війська намагалися прорватися через північно-східну околицю Авдіївки, але протягом місяців не досягли значного прогресу», - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Окупанти змінили тактику щодо захоплення Авдіївки - ISW фото 1

Ключові висновки ISW:

  • Іран, можливо, відправив першу партію безпілотників до Росії та направив пілотів і обслуговуючий персонал для навчання на російському Су-35, потенційно припускаючи, що Іран може спробувати використати нещодавні авіаційні угоди для сприяння придбанню російської бойової техніки – літаків.
  • Російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний схід і північний захід від міста Харкова.
  • Окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська та на схід від Сіверська.
  • Ворожі війська досягли незначних успіхів на південний схід від Бахмута та продовжили наступальні операції на північний схід і південний схід від Бахмута.
  • Російські війська поступово наступали навколо Авдіївки та продовжують спроби просування на південний захід від Авдіївки.
  • Російські війська розпочали два штурми на півночі Херсонської області та продовжують передислокацію військ на південну вісь.
  • Російська Федерація формує нові добровольчі батальйони в Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській областях, а також змінюють терміни виплати грошової компенсації.
  • Українське цивільне населення продовжує чинити опір російській окупації актами громадянської непокори та партизанським саботажем, оскільки Кремль розглядає довгострокові методи контролю населення в окупованій Україні.

Як повідомлялося, ситуація з наступом російських військ у напрямку Пісків та Авдіївки перетворилася на справжнє пекло.

Теги: війна росія окупанти Донбас агресія ЗСУ

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