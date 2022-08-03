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Авіація ЗСУ за добу завдала три удари по опорних пунктах ворога 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 08:17 glavcom.ua
Авіація ЗСУ за добу завдала три удари по опорних пунктах ворога 
На Херсонщині українські літаки «мінусували» рашистів 
фото з відкритих джерел

Наші захисники вразили техніку окупантів  

За минулу добу, 2 серпня наша авіація завдала три удари по опорних пунктах ворога і один – по скупченню озброєння та техніки в Бериславському та Баштанському районах Херсонщини. Про це повідомила пресслужба оперативного командування «Південь».

Ракетно-артилерійські підрозділи нанесено вогневий удар по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ. 

Українські військові продовжують нищити окупантів на Херсонщині. Зокрема, днями Збройні сили успішно завдали удару по ворожих опорних пунктах в районах Білогірки та Сухого Ставку

Тим часом триває 161-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. 

Як стало відомо, збройні сили республіки Білорусь проводять поблизу українських кордонів тренування зі зв’язку генерального штабу. 

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Теги: Херсонщина авіація ЗСУ

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