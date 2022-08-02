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Війна йде за планом: як Росія виправдовує свої поразки на фронті

Альона Боженко
Сьогодні, 22:39 glavcom.ua
Війна йде за планом: як Росія виправдовує свої поразки на фронті
Кремль не хоче визнавати свої поразки у війні з Україною
фото: Генштаб ЗСУ

Росія протягом вторгнення оперативно коригує свою риторику щодо цілей війни

Карта бойових дій від початку повномасштабної війни Росії проти України дуже змінилася. Бої на Донбасі, боротьба за південь України, відступ росіян з півночі - ЗСУ успішно обороняють рідну землю. Проте Кремль не визнає своїх поразок на фронті і запевняє - все йде за планом. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

За інформацією центру, Росія протягом вторгнення оперативно коригує свою риторику щодо цілей війни, а нова інформація про «успіхи» від державних медіа та блогерів з’являється, щоб виправдати все менші російські апетити. 

Зазначимо, що на початку вторгнення у планах Кремля було захопити всю територію України, проте після того, які ЗСУ дали значний відпір окупантам, апетити Росії зменшилися.

Потім окупанти сконцентрувалися на битві за Донбас та пануванні у Чорному морі, але і тут зазнали поразки. І хоч ЗСУ відкидають рашистів все далі і далі, Кремлю продовжує говорити, що все так було задумано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська продовжують перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України і, можливо, поки призупиняють Слов'янську кампанію.

Разом з тим окупанти провели кілька невдалих штурмів на Донбасі та перегруповують свої війська на Запорізькому напрямку. Також ворог посилює угруповання військ на Криворізькому напрямку. 

До слова триває 160-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. У напрямку Відродження – Кодема та Донецьк – Піски окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

Теги: окупанти війна в Україні росія пропаганда

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