РФ заблокувала українські порти на Азовському морі



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Загалом, за даними міністра інфраструктури, заблокованими стоять 35 суден

Станом на вечір 28 листопада 2018 року українські порти Азовського моря «Маріуполь» та «Бердянськ» фактично заблоковані Росією для заходу та виходу суден. Загалом заблокованими стоять 35 суден.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«За оперативною інформацією, в очікуванні на вхід у Азовське море знаходяться 18 суден: 4 прямують до порту Бердянськ, 14 — до порту Маріуполь», — повідомив Омелян.

Загалом, за даними міністра інфраструктури, заблокованими стоять 35 суден.

«Росія заблокувала українські порти на Азовському морі. Дії російської сторони свідчать про цілеспрямовану ескалацію ситуації в Азовському морі і дестабілізацію регіону», — повідомив мінстр.

За його словами, мета Росії — блокування роботи українських портів в акваторії Азовського моря та «поступове витіснення України із законних територій».

Як повідомлялося, прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

У зв’язку з цим, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.