Рік «всеосяжного» перемир’я Зеленського: 57 військових загинули, 149 – поранено

За рік від початку «всеосяжного» режиму тиші: 57 військових загинули, 149 – поранено

Вперше за всю історію війни волонтерський рух вклав в армію більше ніж держава, зазначив волонтер Андрій Римарук

Новий режим припинення вогню на Донбасі почав діяти з 27 липня, але повного режиму «тиші» так і не було. Бойовики регулярно обстрілюють українські позиції з різної зброї. Про зрив домовленостей поки не заявила ані Україна, ані Росія. За рік від початку «всеосяжного» режиму тиші: 57 військових загинули, 149 – поранено. Про це повідомив менеджер благодійного фонду допомоги армії «Повернись живим», колишній військовий Андрій Римарук.

«Менше ніж за дві години настане рік від початку «всеосяжного», так званого режиму тиші. В нас їх було багато… «Всехоплююче», «шкільне», «різдв‘яне», «хлібне»…Сам після «другого Мінська» читав розпорядження про заборону відкриття вогню на випередження, заборону проведення розвідки. Від осені 2015 року нічого не змінилось. Ті самі військово–політичні граблі, на які постійно наступаємо», – написав Римарук.

Колишній військовий підрахував втрати ЗСУ за цей рік так званого всеосяжного режиму тиші:

2020 серпень 55 обстрілів, двоє поранених

55 обстрілів, двоє поранених 2020 вересень 81 обстріл, 6 загиблих, 10 поранених

81 обстріл, 6 загиблих, 10 поранених 2020 жовтень 97 обстрілів, 2 загиблих, 10 поранених

97 обстрілів, 2 загиблих, 10 поранених 2020 листопад 102 обстріли , 1 загиблий, 1 поранений

102 обстріли , 1 загиблий, 1 поранений 2020 грудень кількість обстрілів продовжує зростати в рази – 218, поранених –9

кількість обстрілів продовжує зростати в рази – 218, поранених –9 2021 січень 170 обстрілів, 3 загиблих, 9 поранених

170 обстрілів, 3 загиблих, 9 поранених 2021 лютий 180 обстрілів, 12 загиблих, 24 поранених

180 обстрілів, 12 загиблих, 24 поранених 2021 березень 246 обстрілів, 7 загиблих, 17 поранених.

246 обстрілів, 7 загиблих, 17 поранених. 2021 квітень 320 обстрілів, 14 загиблих, 14 поранених

320 обстрілів, 14 загиблих, 14 поранених 2021 травень 286 обстрілів, 4 загиблих, 14 поранених

286 обстрілів, 4 загиблих, 14 поранених 2021 червень 221 обстріл, 2 загиблих, 7 поранених

221 обстріл, 2 загиблих, 7 поранених 2021 липень 231 обстріл, 6 загиблих, 32 поранених.

«Це вже не говорю про десятки тисяч тонн завезених з росії боєприпасів і палива, тисячі військових, сотні одиниць нової техніки… Як росіяни підпалювали ліси на Луганщині. Володимир Зеленський. Користуючись нагодою, нагадаю – Державне оборонне замовлення не працює! Держава в поточному році не витратила жодної копійки на посилення обороноздатності країни. Ви тільки собі уявіть! Вперше за всю історію війни волонтерський рух вклав в армію більше ніж держава. А ви в своїх інтерв‘ю розповідаєте яка країна–партнер і чим «зобов‘язана» допомогти. Із–за вас навіть військова допомога не доходить, бо дехто не може підготувати правильно папірці. Саботаж чи державна зрада? Вибирайте самі», – резюмував колишній військовий.

У зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків 26 липня поранення дістали четверо українських військових, ще у трьох – бойове травмування.

Бойовики на Донбасі 25 липня обстрілювали позиції українських військових 11 разів. В результаті обстрілів постраждали два воїни.

Нагадаємо, військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сівоконь, поранений в районі ООС минулого тижня, помер у п’ятницю у шпиталі в Харкові. Боєць потрапив до медзакладу у тяжкому стані минулого тижня після обстрілу на Луганщині. З ним евакуювали ще кількох поранених.