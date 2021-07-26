Загострення на Донбасі, мовна пасивність Нацради та відставка заступника генпрокурора. Головне за 26 липня

Внаслідок обстрілу на Донбасі чотири військових отримали осколкові поранення, ще троє – бойове травмування

«Главком» зібрав найголовніші новини за 26 липня

Українські правоохоронці викрили організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry на нових фактах шахрайства.

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який займався військовими злочинами, звільнився з посади через «тиск з боку керівництва».

Фракція «Європейської солідарності» може ініціювати у Верховній Раді розгляд звіту Нацради з питань телебачення та радіомовлення, щоб відхилити його, а це потягне за собою відставку половини складу Нацради.

У зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків 26 липня поранення дістали четверо українських військових, ще у трьох – бойове травмування.

«Главком» зібрав найголовніші новини за 26 липня.

Справа піраміди B2B Jewelry: силовики провели 26 обшуків і закрили магазини

Українські правоохоронці викрили організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry на нових фактах шахрайства. Про це повідомили в СБУ.

Зазначається, що представників B2B Jewelry підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Протягом 21-22 липня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах B2B Jewelry на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.

Нагадаємо, восени минулого року організаторів піраміди B2B Jewelry суд відправив під домашній арешт.

Мамедов звільняється з посади заступника генпрокурора через «тиск з боку керівництва», – адвокати

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який займався військовими злочинами, звільнився з посади через «тиск з боку керівництва». Про це повідомляє юридична компанія «Міллер», яка представляє інтереси Мамедова.

Юристи кажуть, що керівництво Офісу генерального прокурора свідомо створило складні умови роботи та всіляко блокує виконання Мамедовим своїх посадових обов’язків, систематично здійснюючи тиск на нього, що повністю нівелює основоположні принципи незалежності прокурора.

Новий парламент Молдови зібрався на перше засідання (фото)

Новообраний парламент Республіки Молдова зібрався на перше урочисте засідання, передає кореспондент «Главкому».

У понеділок, 26 липня, депутати новообраного парламенту Республіки Молдова зібралися на перше засідання, на якому зареєструвався 91 депутат. На засіданні була присутня і президентка Республіки Мая Санду та голова Конституційного суду Домніка Манолє, яка представила звіт, яким результати виборів та визнанні законними та підтверджені мандати депутатів.

Вбивство Гандзюк: суд залишив у СІЗО обвинувачених Мангера і Левіна

Київський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги адвокатів обвинувачених у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера і Олексія Левіна, та залишив їх під вартою до 28 серпня.

«26 липня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 30 червня 2021 року, якою обвинуваченим М. та Л. продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 28 серпня 2021 року, без визначення розміру застави», – йдеться в повідомленні.

Нардепи хочуть розігнати половину складу Нацради через «антиукраїнську позицію»

Фракція «Європейської солідарності» може ініціювати у Верховній Раді розгляд звіту Нацради з питань телебачення та радіомовлення, щоб відхилити його, а це потягне за собою відставку половини складу Нацради. Про це написав у Facebook нардеп від «Євросолідарності» Микола Княжицький.

Нардеп, зокрема, різко розкритикував Нацрада за бездіяльність під час порушень телеканалами закону про мову.

Загострення на Донбасі: бойовики поранили сімох українських військових

У зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків 26 липня поранення дістали четверо українських військових, ще у трьох – бойове травмування. Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

За даними штабу, бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій у районі відповідальності ОТУ «Схід».

Внаслідок обстрілу чотири військових отримали осколкові поранення, ще троє – бойове травмування. Їм надали першу медичну допомогу та перевезли до лікарні.

Стан здоров'я одного військового називають важким, ще одного – середнього ступеню важкості, інших п'ятьох – задовільним.

Суд повернув Семенченка в СІЗО

Суд знову змінив колишньому нардепу Семену Семенченку запобіжний захід на безальтернативне тримання під вартою у справі про незаконне створення приватної військової компанії. Засідання суду транслювалося на сторінці Семенченка у Facebook. Так, суддя задовольнив клопотання про заміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою на 60 днів. Підозрюваного взяли під варту в залі суду.

Семенченко назвав це рішення незаконним, оскільки він не порушував запобіжний захід, який був раніше.

Білоруський літак екстрено сів у Москві

Літак білоруської авіакомпанії Belavia, що летів з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха. Він планує здійснити вимушену посадку. Про це повідомляє Інтерфакс.

Літак Мінськ-Анталья, що подав сигнал тривоги через спрацювання датчика несправності, здійснив штатну посадку в Росії. Він приземлився в аеропорту «Домодєдово». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Літак «Бєлавіа», який прямував рейсом B29215 Мінськ - Анталья, здійнив посадку в Домодєдово, повідомило видання.

Літак сідав в Москві з одним вимкненим двигуном. Аеропорт підтвердив посадку рейсу «Бєлавіа», літак вже звільнив злітну смугу і знаходиться на місці стоянки, пасажирів доставлять у термінал.

Приміські маршрутки знову подорожчають: на скільки та коли

Приміські перевізники вирішили знову переглянути ціни. В суботу, 24 липня, тариф на проїзд з Ірпеня до Києва підвищився на 18%. Це вже друге подорожчання в цьому році, а в цілому ціни зросли на 40%. Але це ще не межа, запевнили «Вести» в Асоціації перевізників Київської області. Найсерйозніше підвищення цін готується на вересень.

На початку минулого тижня дирекція Ірпінського АТП 13250 оголосила про те, що з кінця минулого тижня вони підвищують вартість проїзду. На маршрутах №392, 379 і 420, які курсують між Ірпенем та станцією метро «Академмістечко» в Києві, вартість проїзду до столиці подорожчала на 4 грн і тепер становить 24 грн. А маршрутка №381 від Ірпеня до метро «Оболонь» вже коштує 27 грн, а не 23 грн.

Як пояснює перевізник, підвищення вартості проїзду пов'язане з «погіршенням фінансового стану автотранспортної галузі.

Інгалятор замість уколу: у Швеції винайшли нову вакцину від Covid-19

Шведські дослідники розробили вакцину проти коронавірусу, яку можна буде приймати у таблетках або за допомогою інгалятора. Як розповіла хімікиня компанії Iconovo Інгемо Андерссон, дослідники створили інгалятор з препаратом, розміром як пів коробки для сірників, передає ВВС.

Тестовий зразок вже готовий у лабораторії в шведському Медіконі – одному з найбільших наукових парків на півдні Швеції.

На відміну від більшості вакцин, які використовують зараз, як Pfizer, Moderna і AstraZeneca, запропонований препарат використовує штучно створений білок вірусу і може витримати температуру до +40°С