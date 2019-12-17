Ринок землі: у 10 областях аграрії перекрили дороги



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17 грудня у 10 областях України аграрії перекрили дороги Фото: Всеукраїнська Аграрна Рада

Мітингувальники перекривають дороги і закликають провести земельну реформу

У Києві, а також в 10 областях України – Херсонській, Полтавській, Харківській, Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській областях відбуваються акції проти скасування мораторію на продаж землі.

Мітингувальники перекривають дороги і закликають провести земельну реформу. Про це повідомляє «Всеукраїнська Аграрна Рада» на своїй фейсбук-сторінці.

Як повідомляють журналісти, через перекриття дороги мітингувальниками утворилися великі затори. Намагаючись об’їхати людей, зіткнулися вантажівка та бензовоз. Ніхто не постраждав.

Основні вимоги учасників акцій протесту – заборонити продаж землі сільгосппризначення іноземцям і кардинально зменшити її концентрацію в одних руках – до 5 тисяч гектарів.

Водночас, урядовий квартал Києві також перекритий для руху транспорту через акцію проти ринку землі. На місці чергують правоохоронці. Там сталися сутички із застосуванням газу.

Мітинг організували низка політичних сил, серед яких ВО «Свобода», «Батьківщина», «Аграрна партія» та «Національний корпус». Загалом, за даними поліції, в акції протесту беруть участь 1,5-2 тисячі осіб.

Відзначимо, що в Україні майже 20 років діяв мораторій на продаж українських чорноземів: паї не можна ні купувати, ні продавати. Та вже за рік все має змінитися. 13 листопада Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проєкт закону, який має відкрити ринок землі. Він не аби як налякав частину аграріїв. Найбільше українці бояться, що землю викуплять іноземці.

Саме розглядом правок, а їх приблизно 4 тисяч, займаються у профільному комітеті Верховної Ради. І саме через їх величезну кількість парламентарі можуть не встигнути ухвалити законопроєкт до 2020 року.

Слід зазначити, що відкриття ринку землі – одна із вимог МВФ.