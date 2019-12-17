Комітет у середу розгляне правки до законопроєкту про ринок землі



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До обговорення правок сьогодні комітет не дійшов

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики сьогодні на засіданні вирішив, що завтра продовжить розгляд проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення перед другим читанням. Про це на засіданні сьогодні сказав голова комітету, народний депутат від «Слуги народу» Микола Сольський.

«Я прошу секретаріат визначити механізм на наступне засідання для того, щоб можна було як мінімум легше шукати ті правки, які відповідають попереднім структурним частинам… У нас завтра після обіду, о 15:00 – продовження розгляду цього законопроєкту», - сказав Сольський.

Після цього він заявив, що засідання завершене.

До обговорення правок сьогодні комітет не дійшов.

Водночас, під час обговорення в комітеті нардеп Вадим Івченко заявив, що законопроєкт стоїть на порядку денному Ради у четвер, 19 грудня. Голова комітету відповів, що «про четвер я перший раз почув».

«Якщо не буде розглянуте це питання на комітеті, ніхто нікуди нічого виносити не буде», - сказав він.

Перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, який також був присутнім на засіданні комітету, зазначив, що також не володіє інформацією щодо порядку денного. «Але я знаю одне – що під час Погоджувальної ради була пропозиція про те, щоб цей законопроєкт був включений до цього тижня… за умови, якщо він буде підготовлений комітетом», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що фракція «Слуга народу» не має наміру продовжувати цього року мораторій на продаж землі, чинність якого спливає 1 січня 2020 року.

Верховна Рада 13 листопада прийняла в першому читанні законопроєкт №2178-10 про обіг ринку земель сільськогосподарського призначення. Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що до кінця року парламент не встигне розглянути закон у другому читанні.

До слова, раніше столична поліція повідомила, що сьогодні заплановане перекриття центру Києва через масові протести. Київ частково перекриють заради безпеки киян і гостей міста. Біля парламенту сьогодні також планують протестувати проти відкриття ринку землі.

Джерело: УНН