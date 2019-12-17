«Україна - не Содом!». У Києві протестують проти закону, який дозволить карати за критику ЛГБТ-спільноти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проєкт закону № 0931 має розглянути Верховна Рада України у вівторок, 17 грудня Фото Станіслава Груздєва, Главком

Протестувальники вимагають не допустити ухвалення законопроекту 0931

Сьогодні у центрі столиці проходить одночасно кілька акцій протесту, одна з яких спрямована проти ухвалення законопроекту щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації з правом Європейського Союзу, який нібито знищує свободу віросповідання.

Так, біля стін парламенту зібралися кілька десятків протестувальників, які виступають проти прийняття закону № 0931, який нардепи планують голосувати 17 грудня. Спочатку люди з плакатами стояли на площі біля парламенту, а згодом перемістилися на Банкову, до Офісу президента.

«Україна - не Содом!» - під бій барабанів скандують мітингувальники під вікнами Офісу Зеленського. Як повідомляє кореспондент «Главкома», на акції протесту помічений колишній нардеп та ексзаступник міністра екології Павло Унгурян.

Як пишуть організатори акції, «якщо законопроект в теперішній редакції приймуть, людину можна буде покарати просто за висловлення незгоди з введенням пропаганди гомосексуалізму в шкільні програми».

«Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, в яку входять всі найбільші християнські конфесії України, рекомендувала свої поправки до закону, але комітет Верховної Ради їх відхилив. У вівторок закон планують прийняти у редакції, яка дозволить обмежити свободу віросповідання, мотивуючи це нібито «захистом прав людини», - наголошується у заяві протестувальників.

Напередодні Митрополит Української православної церкви України Епіфаній заявив, що церква не змінить своєї позиції щодо абортів та ЛГБТ. Епіфаній зазначив, що «це суперечить божественному вченню».

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов також закликав парламентарів не підтримувати в запропонованій редакції законопроект №0931 (про гармонізацію законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації), а голову Ради - зняти з розгляду зазначений законопроект.

Слід зазначити, що сьогодні рух центром міста дуже ускладнений, через перекриття кількох вулиць в урядовому кварталі саме з-за акції протесту.