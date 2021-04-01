РНБО завтра проведе чергове засідання

Про що йтиметься на засіданні РНБО 2 квітня наразі не відомо

Засідання Радбезу очікується традиційно увечері

Рада національної безпеки і оборони готується провести засідання у п'ятницю, 2 квітня. Про це з посиланням на інформованих співрозмовників повідомляє низка ЗМІ.

Різні джерела підтвердили, що в цю п'ятницю в другій половині дня відбудеться засідання РНБО.

Точний час і порядок денний засідання поки що не відомі.

Відзначимо, минулої п'ятниці, 26 березня, Рада національної безпеки і оборони не засідала. Ще тиждень тому «Європейська солідарність» вимагала засідання РНБО щодо загострення на Донбасі. Цього тижня ситуація навколо українських кордонів погіршилася – Росія масово стягує свої війська.

Напередодні стало відомо, що РНБО планує «маски-шоу» на митниці. Зокрема, як стверджують інформатори, планується серія затримань колишніх високопосадовців, які працювали в системі митної служби у 2015-2019 роках.

24 березня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що у випадку погіршення ситуації з коронавірусом доведеться «закрити всю країну».

Секретар РНБО Олексій Данілов також наголошував, що засідання РНБО збирають раз або два рази на місяць, коли є потреба обговорити нагальні питання. У плановому режимі, п’ятниця – день Ради нацбезпеки і оборони. Рада засідала 19 і 11 березня, на них запроваджувались санкції.