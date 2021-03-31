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    Економіка та фінанси

    РНБО планує «маски-шоу» на митниці

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    До високопосадовців, які працювали в системі митної служби у 2015-2019 роках, можуть прийти непрохані гості - РНБО планує «маски-шоу» на митниці
    До високопосадовців, які працювали в системі митної служби у 2015-2019 роках, можуть прийти непрохані гості

    На Україну може чекати нова серія гучних арештів

    За інформацією «Главкома» з кількох джерел, одне з наступних засідань Ради національної безпеки і оборони України буди присвячене митній тематиці.

    Зокрема, як стверджують інформатори, планується серія затримань колишніх високопосадовців, які працювали в системі митної служби у 2015-2019 роках.

    У травні 2017 подібну «облаву» було влаштовано щодо експодатківців часів президента Януковича. В ході проведення операції було здійснено 450 обшуків і 23 експодатківці, які працювали під керівництвом ексміністра доходів і зборів України Олександра Клименка, були затримані.

    Як заявляв на той час міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, це «найбільша антикорупційна операція» країни.

    Сотні обшуків і затримання відбулися одразу в 15 областях.

    Деяких затриманих доставляли до Києва вертольотами для обрання запобіжного заходу.

    По жодному з кримінальних проваджень щодо «податківців Клименка» та нього особисто, не було винесено вироків суду.

    19 травня 2020 року у ВАКС заявили, що Клименко не перебуває в міжнародному розшуку, а тому його заочний арешт було скасовано.

    Теги: митниця міністр Арсен Аваков РНБО
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