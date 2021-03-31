РНБО планує «маски-шоу» на митниці

До високопосадовців, які працювали в системі митної служби у 2015-2019 роках, можуть прийти непрохані гості

На Україну може чекати нова серія гучних арештів

За інформацією «Главкома» з кількох джерел, одне з наступних засідань Ради національної безпеки і оборони України буди присвячене митній тематиці.

Зокрема, як стверджують інформатори, планується серія затримань колишніх високопосадовців, які працювали в системі митної служби у 2015-2019 роках.

У травні 2017 подібну «облаву» було влаштовано щодо експодатківців часів президента Януковича. В ході проведення операції було здійснено 450 обшуків і 23 експодатківці, які працювали під керівництвом ексміністра доходів і зборів України Олександра Клименка, були затримані.

Як заявляв на той час міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, це «найбільша антикорупційна операція» країни.

Сотні обшуків і затримання відбулися одразу в 15 областях.

Деяких затриманих доставляли до Києва вертольотами для обрання запобіжного заходу.

По жодному з кримінальних проваджень щодо «податківців Клименка» та нього особисто, не було винесено вироків суду.

19 травня 2020 року у ВАКС заявили, що Клименко не перебуває в міжнародному розшуку, а тому його заочний арешт було скасовано.