РНБО планує «маски-шоу» на митниці
На Україну може чекати нова серія гучних арештів
За інформацією «Главкома» з кількох джерел, одне з наступних засідань Ради національної безпеки і оборони України буди присвячене митній тематиці.
Зокрема, як стверджують інформатори, планується серія затримань колишніх високопосадовців, які працювали в системі митної служби у 2015-2019 роках.
У травні 2017 подібну «облаву» було влаштовано щодо експодатківців часів президента Януковича. В ході проведення операції було здійснено 450 обшуків і 23 експодатківці, які працювали під керівництвом ексміністра доходів і зборів України Олександра Клименка, були затримані.
Як заявляв на той час міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, це «найбільша антикорупційна операція» країни.
Сотні обшуків і затримання відбулися одразу в 15 областях.
Деяких затриманих доставляли до Києва вертольотами для обрання запобіжного заходу.
По жодному з кримінальних проваджень щодо «податківців Клименка» та нього особисто, не було винесено вироків суду.
19 травня 2020 року у ВАКС заявили, що Клименко не перебуває в міжнародному розшуку, а тому його заочний арешт було скасовано.