В Україні запрацював Центр боротьби з фейками: що він робитиме

Чимало інформації в інтернеті не є правдивою

Центр виконуватиме просвітницьку функцію – розвінчування фейків в українському інформпросторі

В Україні 31 березня офіційно запрацював Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який займатиметься боротьбою з фейками в українському інформаційному просторі. Про це розповів міністр культури та інформаційно політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram.

За словами міністра, центр боротиметься з дезінформацією, швидко реагуватиме на фейки, а також займатиметься промоцією українських наративів. Центр діятиме при Мінкульті та співпрацюватиме з Центром протидії дезінформації при РНБО.

«Робота центру має передусім просвітницьку функцію: розвінчування фейків в українському інформпросторі», – написав Ткаченко.

Досягати поставленої мети, як розповів міністр, будуть шляхом:

стратегічних комунікацій, включно з розробкою контрнаративів, проведенням інформкампаній, включенням українських наративів у щоденну комунікацію уряду;

створення онлайн-ресурсу, який активно реагуватиме на інформаційні атаки;

регулярного сповіщення про гібридну агресію з боку Росії на міжнародному рівні, спільного напрацювання механізмів з протидії дезінформації з міжнародними партнерами.

Також, центр планує працювати над підвищенням рівня критичного мислення українців, щоб вони «вміли розрізняти реальні факти від вигаданих провокацій РФ».

Додамо, що останнім часом все більше українців штрафують через фейки про Covid-19.

Також напередодні СБУ ліквідувала ботоферму, яка розповсюджувала фейки про вакцинацію. Мережа ботоферм розповсюджувалаа фейкову інформацію для дискредитації вакцинації та на підтримку терористичних організацій «Л/ДНР».

Раніше повідомлялося, що Facebook видалив 12 мільйонів фейків про коронавірус.