Може бути закрита вся країна: РНБО не виключає загального локдауну

В Україні може бути введено загальний локдаун через погіршення ситуації з коронавірусом

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, коли буде введено загальний локдаун

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що у випадку погіршення ситуації з коронавірусом доведеться «закрити всю країну». Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна.

Найближчим часом Рада нацбезпеки може провести окреме засідання щодо ковіду.

«У березні минулого року ми розглядали це питання на РНБО. Думаю, найближчим часом буде проведене окреме засідання РНБО з цього приводу. Це стосується не лише коронавірусу, адже ланцюгом іде економіка та багато інших речей», – уточнив Данілов.

На питання, чи можуть на Раді нацбезпеки обговорювати всеукраїнський локдаун, він відповів: «Буде залежати від поведінки людей. Ми наполягаємо, що кожна громада, відповідно до закону, має самостійно ухвалювати рішення, чи треба їй закриватися, чи вводити інші обмеження».

«Коли ми повністю закриваємо області – це вже винятковий випадок. І якщо розвиток подій буде йти не по оптимістичному сценарію, то я не виключаю, що може бути закрита вся країна», – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, 23 березня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що загального локдауну в Україні через стрімке поширення коронавірусу найближчим часом не буде. Обмеження вводитимуться лише у регіонах, де є спалах Covid-19.

Станом на 24 березня в «червоній» зоні перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області. Миколаївська, Тернопільська та Черкаська області на межі потрапляння в «червону» зону карантину.

Кабмін посилив правила перебування громадян на територіях загального користування в регіонах «червоної» карантинної зони. Тепер громадяни зобов'язані тут носити маски, зокрема, в парках і на вулицях.

Також Кабмін посилив правила в'їзду в Україну. Тепер всім громадянам, у тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Другий день поспіль Україна б'є антирекорд зі смертей від коронавірусу. У понеділок, 22 березня, повідомлялося, що від коронавірусу померла найбільша кількість українців за весь час пандемії – 333.

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