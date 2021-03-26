«Європейська Солідарність» вимагає засідання РНБО щодо загострення на Донбасі

Окрім ситуації на фронті, «Євросолідарність» виступає за розгляд на РНБО ситуації з пандемією коронавірусу

Загибель чотирьох українських військовослужбовців за останню добу і пропозиції щодо оборонно–дипломатичних дій України у відповідь на провокації росіян має бути невідкладно розглянуто на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Про це йдеться в заяві партії «Європейська солідарність».

«Влада має пояснити суспільству, який у неї план», – зазначають у політсилі.

Окрім ситуації на фронті, «Євросолідарність» виступає за розгляд на РНБО ситуації з пандемією коронавірусу.

«Зеленський сам, очевидно, впоратись не може, тож потребує підживлення колективним розумом безпекової інституції», – вважають в ЄС.

В політсилі переконані, що ці питання мають розглянути й на позачерговому засіданні Верховної Ради.

«Ці ж самі важливі питання, а не розбиті двері і графіті на стінах Офісу переляканого президента, мають розглядатися і на позачерговому засіданні Верховної Ради. В центрі уваги мають бути не фобії Зеленського, а захист людей від викликів та загроз», – резюмували в «Європейській Солідарності».

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним чотирьох українських військових, які загинули на Донбасі внаслідок обстрілу з боку окупантів 26 березня.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль.

Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

У тому ж напрямку, у передмісті селища Майорськ, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.