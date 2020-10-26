Робітники великих заводів Білорусі закликають до національного страйку



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Працівники заводу «Гродно-Азот» біля прохідної, 26 жовтня 2020 року

Робітники підприємств зібралися на прохідних або організовують ходи із закликами до страйку

На низці великих промислових підприємств Білорусі вранці понеділка почалися акції протесту робітників, повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода. Це відбувається після оголошення білоруською опозицією із 26 жовтня першого дня загальнонаціонального страйку з політичними вимогами, серед яких – усунення від влади Олександра Лукашенка і нові вибори.

Поки немає точної інформації про те, чи зупинили якісь великі підприємства свою роботу. Влада стверджує, що всі працюють в звичайному режимі.

Повідомляється, що на кількох заводах у Мінську та інших містах робітники збиралися на прохідних або організовували ходи із закликами до страйку. Опозиційні телеграм-канали та незалежні засоби масової інформації з посиланням на активістів повідомляють про участь в страйках частини працівників підприємств.

Близько 100 осіб, за повідомленнями, відмовилися приймати ранкову зміну на заводі «Гродно-Азот». Вони влаштували акцію протесту на прохідній, кілька людей були затримані.

Мітинги пройшли також і на Мінському тракторному заводі, Мінськом електротехнічному заводі, Мінському заводі колісних тягачів, підприємстві «Білоруськалій».

Страйкують також студенти кількох вишів. Кілька колон студентів вийшли на вулиці Мінська. У соцмережах є відео студентських протестів і дискусій студентів з представниками адміністрації освітніх закладів.

Також повідомляється, що сьогодні не вийшли на роботу окремі підприємства малого бізнесу і сфери послуг.

Нагадаємо, у Білорусі 25 жовтня по всій країні були оголошені акції протесту під назвою «Народний ультиматум». Правозахисний центр «Весна» повідомляє про щонайменше 280 затриманих в ході протестів.

Крім того, опозиціонерка Тихановська оголосила національний страйк у Білорусі.

Також 25 жовтня під час протестів у Мінську силовики підірвали світлошумові гранати.