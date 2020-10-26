Білоруські силовики за кілька годин загальнонаціонального страйку заарештували близько 80 людей



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З 26 жовтня опозиція оголосила у Білорусь загальний страйк

Людей заарештовували у Борисові, Бресті, Гродно, Мінську, Могильові, Новополоцьку

Білоруські силовики сьогодні, 26 жовтня, за перші декілька годин після початку загальнонаціонального страйку затримали близько 80 осіб. Про це повідомляє Naviny.by.

За даними правозахисників на 12:30, затримали близько 80 осіб у Борисові, Бресті, Гродно, Мінську, Могильові, Новополоцьку.

Тим часом із різних підприємств надходить інформація про заворушення і страйки в окремих цехах, у тому числі на таких підприємствах, як «Гродно Азот», МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Інтеграл» та інші.

Зазначається, що до загальнонаціонального страйку приєдналися студенти низки вищих навчальних закладів. На цю годину відомо про участь у страйку студентів десяти університетів.

Раніше стало відомо, що міліція почала затримувати співробітників білоруського ДП «Гродно Азот», які не заходять на територію підприємства і відмовляються приймати зміну.

Нагадаємо, сьогодні, 26 жовтня, акції протесту розпочалися в низці білоруських вишів. Зокрема, в них беруть участь студенти з Білоруського державного університету (БДУ), Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки (БГУИР), Білоруського національного технічного університету (БНТУ) і Мінського державного лінгвістичного університету (МЛУ).

Тихановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

У зв'язку з тим, що дія ультиматуму закінчилася 25 жовтня, Тихановська оголосила про початок загальнонаціонального страйку з понеділка, 26 жовтня.