Робота онлайн-сервісу з продажу квитків «Укрзалізниці» була відновлена
Над відновленням роботи сайту працювали IT-фахівці «Укрзалізниці»
IT-фахівці «Укрзалізниці» спромоглися оперативно відновити роботу онлайн-сервісу купівлі залізничних квитків
На сайті Укрзалізниці відновлена робота онлайн-сервісу продажу залізничних квитків. Про це повідомляє прес-служба компанії у вівторок, 15 вересня.
«Робота booking.uz.gov.ua відновлена, сервіс працює у звичайному режимі», – запевнили в УЗ.
Нагадаємо, увечері 14 вересня онлайн-сервіс купівлі залізничних квитків не працював через технічний збій.
При цьому залізничні каси продовжували працювати у звичайному режимі, відповідно до розкладу.