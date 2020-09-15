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    Робота онлайн-сервісу з продажу квитків «Укрзалізниці» була відновлена

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    Над відновленням роботи сайту працювали IT-фахівці&nbsp;&laquo;Укрзалізниці&raquo; - Робота онлайн-сервісу з продажу квитків «Укрзалізниці» була відновлена
    Над відновленням роботи сайту працювали IT-фахівці «Укрзалізниці»

    IT-фахівці «Укрзалізниці» спромоглися оперативно відновити роботу онлайн-сервісу купівлі залізничних квитків

    На сайті Укрзалізниці відновлена робота онлайн-сервісу продажу залізничних квитків. Про це повідомляє прес-служба компанії у вівторок, 15 вересня.
     
    «Робота booking.uz.gov.ua відновлена, сервіс працює у звичайному режимі», – запевнили в УЗ.
     
     
    При цьому залізничні каси продовжували працювати у звичайному режимі, відповідно до розкладу.
    Укрзалізниця IT-Фахівці робота
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